Avoir un écran derrière son smartphone, c'est gadget, mais intéressant. Xiaomi a relancé ce concept avec le 17 Pro. Cependant, son successeur pourrait corriger un problème présent sur des dizaines de smartphones.
De premières photos en conditions réelles du futur smartphone de Xiaomi, le 18 Pro, ont été partagées par le leaker Digital Chat Station, dévoilant l'aspect du futur modèle phare du constructeur.
À plat les capteurs photo
D'après ces visuels, les capteurs photo arrière sont désormais alignés avec l'écran dorsal, à la différence du Xiaomi 17 Pro. Autrement dit, les capteurs ne dépasseraient plus de la surface du module photo, contrairement à l'immense majorité des appareils sur le marché.
Selon les détails dévoilés par le leaker, le système photo à triple objectif conçu avec Leica couvre une plage focale allant de 17 mm à 75 mm. Le téléobjectif périscopique devrait proposer un zoom optique 3,2x, tandis que l'appareil photo principal offrirait une ouverture de f/1,67 et le téléobjectif une ouverture de f/2,4. Ces ajustements techniques suggèrent une amélioration des performances du capteur principal en faible luminosité.
De son côté, Xiaomi a confirmé le lancement de la série 18 Pro pour ce mois-ci. Le fabricant qualifie ce modèle de "plus importante mise à jour dans l'histoire de sa série numérique", évoquant des progressions sur les performances, la photographie, l'autonomie de la batterie et les fonctionnalités d'intelligence artificielle.
L'écran dorsal très apprécié
En parallèle, l'entreprise a partagé des données relatives à l'écran secondaire introduit l'année dernière. Les interactions quotidiennes avec les cartes d'applications sur cette surface arrière dépassent désormais les 4 millions, et plus de 3,5 millions de fonds d'écran y sont ajoutés chaque jour. Cet écran secondaire constitue l'une des caractéristiques distinctives des récents modèles Pro de la marque et est appelé à poursuivre son évolution. Déjà présent sur le Mi 11 Ultra mais bien plus petit, il occupe maintenant une place bien plus importante, avec des fonctionnalités décuplées
L'intégration d'un module photo affleurant, la révision des optiques Leica et les annonces de la marque indiquent que Xiaomi concentre ses efforts sur l'ergonomie au quotidien et sur la partie photographique pour cette nouvelle génération, mais porte également une certaine attention aux détails.