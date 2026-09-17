En parallèle, l'entreprise a partagé des données relatives à l'écran secondaire introduit l'année dernière. Les interactions quotidiennes avec les cartes d'applications sur cette surface arrière dépassent désormais les 4 millions, et plus de 3,5 millions de fonds d'écran y sont ajoutés chaque jour. Cet écran secondaire constitue l'une des caractéristiques distinctives des récents modèles Pro de la marque et est appelé à poursuivre son évolution. Déjà présent sur le Mi 11 Ultra mais bien plus petit, il occupe maintenant une place bien plus importante, avec des fonctionnalités décuplées