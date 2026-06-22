Selon des fuites chinoises, le Xiaomi 18 Pro embarquerait une technologie d'écran anti-espionnage combinant hardware et software, là où Samsung se contente d'une solution purement matérielle. Un argument de confidentialité qui pourrait faire la différence en 2026.
Xiaomi a beau ne pas avoir encore officialisé sa série 18, les leakers chinois s'en chargent à sa place. D'après des informations relayées par Gizmochina, les insiders décrivent un Xiaomi 18 Pro qui irait chasser sur les platebandes de Samsung avec une fonctionnalité de « Privacy Display » : un écran capable de masquer le contenu aux regards indiscrets. Sauf que Xiaomi ne se contenterait pas de copier, il voudrait faire mieux. Là où le Galaxy S26 mise sur une solution matérielle, Xiaomi combinerait hardware et software pour restreindre l'angle de vision. Sur le papier, c'est plus flexible. À l'usage, reste à voir si le résultat tient la promesse.
Le Xiaomi 18 Pro et la confidentialité visuelle : plus qu'une copie
La technologie de confidentialité d'écran n'est pas une idée neuve : on la connaît depuis des années sur les filtres de confidentialité pour laptops. L'appliquer nativement à un smartphone flagship, en revanche, c'est un pari plus récent. Samsung aurait exploré cette piste pour ses Galaxy S26, en s'appuyant sur une solution purement matérielle qui modifie physiquement l'angle de diffusion de la lumière. Xiaomi, selon les fuites, testerait une approche hybride : une couche hardware couplée à un traitement logiciel via HyperOS 4. L'avantage théorique est réel, puisqu'une solution software peut s'adapter dynamiquement, s'activer à la demande ou moduler l'intensité de la restriction selon le contexte.
Le dispositif serait conçu pour protéger messages, mots de passe et données sensibles dans les transports ou en open space. Ce n'est pas anodin : dans un segment premium où les différenciations techniques s'épuisent, la confidentialité visuelle pourrait devenir un argument de vente concret, pas juste une case cochée dans une fiche technique. Xiaomi n'a rien confirmé à ce stade, et les fuites proviennent de sources chinoises non officielles, ce qui impose le conditionnel.
Un flagship qui ne mise pas que sur la confidentialité
La série 18 se dessine comme un millésime chargé pour Xiaomi. Le Xiaomi 18 Pro Max concentre déjà plusieurs rumeurs ambitieuses : capteur principal de 200 mégapixels avec technologie LOFIC (conçue pour améliorer la dynamique dans les scènes à fort contraste), écran avant 2K aux coins plus arrondis avec une luminosité en hausse, et maintien de l'écran secondaire dorsal, dont la taille passerait de 2,7 à environ 4 pouces selon une source unique. Un bond significatif, si la fuite se confirme.
Côté logiciel, HyperOS 4 basé sur Android 17 constituerait une refonte architecturale sérieuse, avec un framework « Zero-Legacy » censé purger le code obsolète et améliorer les performances système. L'IA s'y intègrerait plus profondément, appuyée par un bouton physique dédié, un retour aux sources pour Xiaomi qui avait abandonné cette idée après les MIX 3 et Xiaomi 9. Le design du Xiaomi 18 évoluerait également, avec des matériaux en verre et fibre de verre, et des coloris photochromiques qui changeraient d'apparence selon la lumière. Lancement envisagé en septembre 2026.
Ce qui est intéressant dans ces fuites, c'est moins la liste de specs que ce qu'elle dit de la stratégie de Xiaomi : la marque ne cherche plus à surprendre sur un seul front, elle construit un flagship identitaire complet, de l'écran arrière au bouton IA en passant par la confidentialité visuelle. La vraie question, c'est de savoir si l'implémentation hybride hardware-software tiendra ses promesses face à une solution Samsung entièrement matérielle.
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