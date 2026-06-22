Xiaomi a beau ne pas avoir encore officialisé sa série 18, les leakers chinois s'en chargent à sa place. D'après des informations relayées par Gizmochina, les insiders décrivent un Xiaomi 18 Pro qui irait chasser sur les platebandes de Samsung avec une fonctionnalité de « Privacy Display » : un écran capable de masquer le contenu aux regards indiscrets. Sauf que Xiaomi ne se contenterait pas de copier, il voudrait faire mieux. Là où le Galaxy S26 mise sur une solution matérielle, Xiaomi combinerait hardware et software pour restreindre l'angle de vision. Sur le papier, c'est plus flexible. À l'usage, reste à voir si le résultat tient la promesse.