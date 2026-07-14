Apple a ouvert le 13 juillet les bêtas publiques d’iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate et watchOS 27. La fonctionnalité phare, Siri AI, est accessible gratuitement via beta.apple.com, sauf pour les utilisateurs européens, écartés au lancement.
iOS 27 arrive en bêta publique avec une promesse centrale : Siri enfin à la hauteur des assistants IA modernes. Après trois cycles de bêtas développeur, Apple ouvre l’accès au grand public depuis le 13 juillet, sans compte développeur payant. Une inscription gratuite sur le site d'Apple suffit pour tester l’assistant revu de fond en comble, les améliorations de performance et les retouches Liquid Glass, avant la sortie officielle prévue mi-septembre. Pour les utilisateurs européens, en revanche, Siri AI ne sera pas disponible au lancement.
Siri AI : un vrai assistant enfin, mais pas pour tout le monde
Le Siri que tout le monde attendait est là, du moins pour une partie des utilisateurs. L’assistant peut désormais tenir une conversation en contexte, comprendre le contenu affiché à l’écran, enchaîner des actions dans les apps et accéder aux données de Mail, Messages ou Notes. Les réponses émergent depuis la Dynamic Island, et un historique de conversations se synchronise via iCloud. Concrètement, on peut demander à Siri de retrouver un code de confirmation dans un e-mail, puis enchaîner une question de suivi sans répéter le contexte : c’est précisément ce que les assistants concurrents font depuis deux ans.
Sauf que l’Europe reste à quai. Siri AI ne sera pas disponible dans l’UE au lancement, uniquement en anglais pour les marchés accessibles. Les utilisateurs européens peuvent installer la bêta et profiter du reste des nouveautés, mais la fonctionnalité principale leur échappe pour l’instant.
Apps 30 % plus rapides, Liquid Glass ajustable : le reste ne déçoit pas
Pour qui se fiche (ou se retrouve privé) de l’IA, iOS 27 tient quand même la route. Apple promet des apps qui se lancent jusqu’à 30 % plus vite, des transferts AirDrop jusqu'à 80 % plus rapides et des captures qui apparaissent dans Photos jusqu'à 70 % plus vite. Ces gains s’appliquent jusqu'à l’iPhone 11, grâce à une optimisation du planificateur CPU. Sur les bêtas développeur, les premiers retours évoquent effectivement une fluidité perceptible, même sur les modèles anciens.
Liquid Glass hérite d’un curseur dans Réglages > Apparence pour calibrer l’intensité de l’effet, du plus transparent au plus opaque. Safari organise les onglets automatiquement par thème, les mots de passe faibles peuvent être remplacés en automatique, et Screen Time reçoit une refonte complète des contrôles parentaux. Avant d’installer, une sauvegarde locale sur Mac ou PC reste indispensable : une bêta peut toujours forcer un retour arrière.
La bêta publique d’iOS 27 est techniquement accessible à tous, mais pas totalement. Apple livre un Siri crédible et des performances en hausse réelle, mais ferme la porte aux Européens. La restriction pourrait évoluer d’ici septembre, ou pas. C’est la question que les utilisateurs de l’UE poseront à chaque bêta cet été : dans celle-ci, enfin ?