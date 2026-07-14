Le Siri que tout le monde attendait est là, du moins pour une partie des utilisateurs. L’assistant peut désormais tenir une conversation en contexte, comprendre le contenu affiché à l’écran, enchaîner des actions dans les apps et accéder aux données de Mail, Messages ou Notes. Les réponses émergent depuis la Dynamic Island, et un historique de conversations se synchronise via iCloud. Concrètement, on peut demander à Siri de retrouver un code de confirmation dans un e-mail, puis enchaîner une question de suivi sans répéter le contexte : c’est précisément ce que les assistants concurrents font depuis deux ans.