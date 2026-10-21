Jusqu’ici, il fallait obligatoirement choisir parmi les catégories d’économiseurs d’écran de tvOS : les paysages aériens, les souvenirs et diaporamas, les portraits ou encore Snoopy. Avec la nouvelle option « Aléatoire », l’Apple TV 4K pourra dorénavant alterner entre toutes ces catégories au fil de la journée. Cela permettra notamment aux utilisateurs de varier les images affichées sur leur téléviseur sans devoir modifier manuellement leurs préférences.

La mise à jour donne aussi davantage de contrôle sur les photos personnelles. Dans les catégories « Souvenirs et diaporamas » et « Portraits », il sera maintenant possible de sélectionner directement les clichés à afficher depuis un iPhone ou un iPad. Jusqu’à présent, l’utilisation de sa photothèque comme économiseur d’écran impliquait de laisser l’Apple TV accéder à l’ensemble des photos.