Apple prépare une mise à jour qui devrait rendre l’Apple TV 4K plus agréable à utiliser au quotidien. Au programme, des économiseurs d’écran plus variés, un choix plus précis des photos affichées et de nouvelles options d’accessibilité dans l’application Apple TV.
Prévue pour la semaine prochaine, tvOS 27.2 apportera trois nouveautés aux utilisateurs de l’Apple TV 4K. Apple s’attaque notamment aux économiseurs d’écran, avec davantage de liberté pour choisir ce qui s’affiche sur le téléviseur lorsque celui-ci n’est pas utilisé. L’application Apple TV évolue elle aussi, avec une option destinée à faciliter l’accès à certains films et séries.
Des économiseurs d’écran plus variés et personnalisables
Jusqu’ici, il fallait obligatoirement choisir parmi les catégories d’économiseurs d’écran de tvOS : les paysages aériens, les souvenirs et diaporamas, les portraits ou encore Snoopy. Avec la nouvelle option « Aléatoire », l’Apple TV 4K pourra dorénavant alterner entre toutes ces catégories au fil de la journée. Cela permettra notamment aux utilisateurs de varier les images affichées sur leur téléviseur sans devoir modifier manuellement leurs préférences.
La mise à jour donne aussi davantage de contrôle sur les photos personnelles. Dans les catégories « Souvenirs et diaporamas » et « Portraits », il sera maintenant possible de sélectionner directement les clichés à afficher depuis un iPhone ou un iPad. Jusqu’à présent, l’utilisation de sa photothèque comme économiseur d’écran impliquait de laisser l’Apple TV accéder à l’ensemble des photos.
La langue des signes arrive dans l’application Apple TV
La troisième nouveauté concerne les personnes sourdes ou malentendantes qui utilisent la langue des signes. Sur certains films et épisodes de séries compatibles, l’application Apple TV permettra d’activer cette option directement depuis les commandes du lecteur vidéo. Deux langues sont pour l’instant prises en charge : l’ASL (langue des signes américaine) et la BSL (langue des signes britannique).
D’autres évolutions sont prévues, mais elles ne font pas partie de tvOS 27.2. L’Apple TV 4K de quatrième génération, dont la sortie est annoncée pour le 13 novembre prochain, doit notamment prendre en charge Siri avec des fonctions d’intelligence artificielle, qui ne sont pas encore disponibles en France, ainsi qu’une configuration de son surround reposant sur quatre HomePod.