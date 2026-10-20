Apple donne rendez-vous à la presse le 28 octobre à Los Angeles pour une nouvelle présentation placée sous le slogan « Pro and tell ». Plusieurs produits seraient au programme, dont un MacBook Pro à écran tactile OLED et un iPad mini remanié.
Apple n’aura pas attendu longtemps avant de reprendre la parole. Après les annonces du 13 octobre à New York, la marque a fixé un nouveau rendez-vous au mercredi 28 octobre, à 18 heures, heure française. Son invitation tient en trois mots : « Pro and tell ». Elle ne précise pas les produits concernés, mais Mark Gurman de Bloomberg a déjà évoqué plusieurs nouveautés susceptibles d’être présentées.
Un MacBook Pro tactile avec écran OLED en préparation
Apple préparerait tout d’abord une nouvelle génération de MacBook Pro de 14 et 16 pouces. D’après Mark Gurman, ces modèles adopteraient pour la première fois un écran OLED tactile. La Dynamic Island ferait également son apparition sur les ordinateurs portables de la marque, qui seraient nettement plus légers que les modèles actuels. Les dernières rumeurs évoquaient par ailleurs une commercialisation le 6 novembre.
Ces MacBook Pro seraient équipés des puces M5 Pro et M5 Max, toujours selon Mark Gurman. Apple n’ayant pas encore dévoilé le programme de son événement, il faudra toutefois attendre le 28 octobre pour savoir si ces nouveaux modèles seront bien de la partie.
Un autre MacBook Pro de 14 pouces serait aussi en préparation, avec un positionnement plus abordable et une puce M6. Contrairement aux modèles OLED attendus, il conserverait le design actuel. Enfin, un nouvel iMac serait également attendu avec une puce M6. En revanche, aucun changement de design n’a jusqu’ici été évoqué pour cette version. Espérons qu’Apple nous réserve quelques surprises de ce côté-là.
L’iPad mini pourrait lui aussi passer à l’OLED
Le MacBook Pro ne serait pas la seule nouveauté de cette présentation. Le géant de Cupertino préparerait également un iPad mini revu de fond en comble, avec un écran OLED, un système de haut-parleurs amélioré et une caméra frontale déplacée. De quoi, on l’espère, donner un nouveau souffle à la petite tablette, si ces changements se confirment, bien que son prix risque d'en refroidir plus d'un.
Apple n’aura donc laissé qu’une quinzaine de jours entre ses deux rendez-vous d’octobre. Après l’écran connecté HomeView, le HomePod mini 2 et la nouvelle Apple TV 4K présentés à New York le 13 octobre dernier, place cette fois aux Mac et à l’iPad mini. Le 28 octobre, Apple pourrait bien avoir quelques belles surprises dans sa manche.