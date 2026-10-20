Apple préparerait tout d’abord une nouvelle génération de MacBook Pro de 14 et 16 pouces. D’après Mark Gurman, ces modèles adopteraient pour la première fois un écran OLED tactile. La Dynamic Island ferait également son apparition sur les ordinateurs portables de la marque, qui seraient nettement plus légers que les modèles actuels. Les dernières rumeurs évoquaient par ailleurs une commercialisation le 6 novembre.

Ces MacBook Pro seraient équipés des puces M5 Pro et M5 Max, toujours selon Mark Gurman. Apple n’ayant pas encore dévoilé le programme de son événement, il faudra toutefois attendre le 28 octobre pour savoir si ces nouveaux modèles seront bien de la partie.

Un autre MacBook Pro de 14 pouces serait aussi en préparation, avec un positionnement plus abordable et une puce M6. Contrairement aux modèles OLED attendus, il conserverait le design actuel. Enfin, un nouvel iMac serait également attendu avec une puce M6. En revanche, aucun changement de design n’a jusqu’ici été évoqué pour cette version. Espérons qu’Apple nous réserve quelques surprises de ce côté-là.