Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple aurait remanié l’intérieur de l’ordinateur. Les composants seraient miniaturisés et réorganisés afin de rendre la machine beaucoup plus facile à transporter. Le mot employé est « significativement » plus léger, ce qui laisse entendre une baisse perceptible à la prise en main.

Le point de départ aide à mesurer l’enjeu. Le MacBook Pro 16 pouces actuel pèse jusqu’à 2,2 kg, contre 1,5 kg pour le MacBook Air 15 pouces. L’écart est d’environ 700 g, et toute réduction notable se verrait donc immédiatement.

Prudence, toutefois : aucun poids cible n’est donné, pas plus qu’un visuel de la machine. Les précédentes rumeurs évoquaient déjà un châssis plus fin, mais sans détail sur le ressenti. Il s’agit ici de la première indication concrète sur le gain de poids, et elle reste qualitative.