Apple préparerait un MacBook Pro tactile à écran OLED nettement plus léger que le modèle actuel. Rien n’est confirmé par le constructeur et aucun poids précis n’a filtré.
Jusqu’ici, les rumeurs sur le prochain MacBook Pro tournaient autour de la fiche technique : écran tactile, dalle OLED, nouvelle découpe pour la caméra. Personne ne disait ce que la machine pèserait au fond d’un sac. C’est pourtant ce qui vient de filtrer, et le sujet n’a rien d’anecdotique pour quiconque transporte un 16 pouces au quotidien. Voici ce que l’on sait, et ce qui manque encore.
Un MacBook Pro repensé de l’intérieur et mis au régime
Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple aurait remanié l’intérieur de l’ordinateur. Les composants seraient miniaturisés et réorganisés afin de rendre la machine beaucoup plus facile à transporter. Le mot employé est « significativement » plus léger, ce qui laisse entendre une baisse perceptible à la prise en main.
Le point de départ aide à mesurer l’enjeu. Le MacBook Pro 16 pouces actuel pèse jusqu’à 2,2 kg, contre 1,5 kg pour le MacBook Air 15 pouces. L’écart est d’environ 700 g, et toute réduction notable se verrait donc immédiatement.
Prudence, toutefois : aucun poids cible n’est donné, pas plus qu’un visuel de la machine. Les précédentes rumeurs évoquaient déjà un châssis plus fin, mais sans détail sur le ressenti. Il s’agit ici de la première indication concrète sur le gain de poids, et elle reste qualitative.
Tactile, OLED et puces M5 : la fiche technique attendue d’ici fin novembre
Le lancement serait prévu « d’ici le mois prochain », donc avant la fin novembre. Ce MacBook Pro serait le premier Mac tactile et le premier équipé d’un écran Tandem OLED, une technologie déjà utilisée sur l'iPad Pro M5, qui superpose deux couches de diodes organiques pour gagner en luminosité et en durée de vie. La Dynamic Island, cette zone interactive autour de la caméra frontale déjà connue sur iPhone, ferait aussi partie du lot.
Côté puces, les modèles reprendraient les M5 Pro et M5 Max actuelles, les versions haut de gamme des processeurs conçus par Apple. Le constructeur aurait choisi de faire l’impasse sur la déclinaison haut de gamme de la famille M6 pour accélérer l’arrivée de la puce M7. Le système suivrait : macOS Golden Gate intégrerait des changements pour gérer le tactile et la Dynamic Island, avec la sortie de macOS 27.2.
Apple n’a évidemment rien annoncé à ce stade, et l’ensemble repose sur des sources non confirmées par la marque. Pour qui envisageait l’achat d'un MacBook Pro actuel, mieux vaut donc attendre les annonces du constructeur, attendues d’ici quelques semaines, avant de sortir la carte bancaire.