Le MacBook Pro va-t-il enfin avoir droit à son écran tactile ? Mark Gurman affirme qu’Apple pourrait présenter son premier modèle OLED tactile dès ce mois d'octobre.
Le MacBook Pro pourrait bientôt connaître l’un de ses plus gros changements depuis des années. Apple préparerait une nouvelle génération avec une dalle OLED tactile, un châssis plus fin et un design revu. Selon Mark Gurman, sa présentation pourrait avoir lieu dès octobre, avec un possible report à novembre.
Le MacBook Pro OLED attendu dès octobre (ou novembre)
« Apple, je crois, présentera son premier MacBook Pro avec écran tactile cet automne, au plus tôt en octobre. Cela pourrait glisser jusqu’en novembre », affirme Mark Gurman dans le premier épisode de son podcast Power On. Il y a encore quelques mois, le journaliste de Bloomberg évoquait pourtant un possible report au début de l'année 2027.
Le géant de Cupertino lance généralement ses nouveaux Mac entre la fin octobre et le début du mois de novembre. Les prochains MacBook Pro pourraient donc arriver dans cette même période, d’autant qu’Apple les teste déjà avec macOS 27.2. Précisons enfin que la mise à jour est actuellement en bêta et que sa sortie est justement attendue vers la fin octobre.
Un MacBook Pro OLED au design repensé
L'écran OLED tactile n'est pas la seule évolution attendue. Le design serait sensiblement affiné et la traditionnelle encoche devrait céder sa place au Dynamic Island déjà présent sur l'iPhone. Sous le capot, les puces M5 Pro et M5 Max prendraient place. Ces modèles se positionneraient au-dessus des MacBook Pro 14 et 16 pouces classiques, dont le passage aux M7 Pro et M7 Max est prévu l'année prochaine.
Pour le reste, il faudra nécessairement prendre son mal en patience et attendre sagement l'annonce d'Apple pour savoir ce que cette nouvelle machine a réellement dans le ventre.