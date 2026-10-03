« Apple, je crois, présentera son premier MacBook Pro avec écran tactile cet automne, au plus tôt en octobre. Cela pourrait glisser jusqu’en novembre », affirme Mark Gurman dans le premier épisode de son podcast Power On. Il y a encore quelques mois, le journaliste de Bloomberg évoquait pourtant un possible report au début de l'année 2027.

Le géant de Cupertino lance généralement ses nouveaux Mac entre la fin octobre et le début du mois de novembre. Les prochains MacBook Pro pourraient donc arriver dans cette même période, d’autant qu’Apple les teste déjà avec macOS 27.2. Précisons enfin que la mise à jour est actuellement en bêta et que sa sortie est justement attendue vers la fin octobre.