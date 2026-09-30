Selon Bloomberg, le nouveau PDG d’Apple, John Ternus, lance une réorganisation pour rendre le groupe plus rapide et moins hiérarchisé. Elle passe par des suppressions de postes d’encadrement et un rythme de sortie des produits accéléré.
Depuis son arrivée à la tête d’Apple, John Ternus n’a pas encore détaillé sa feuille de route publiquement. C’est Bloomberg qui en dévoile aujourd’hui les premiers contours, à partir de sources proches du dossier. L’ancien responsable de l’ingénierie matérielle aurait une idée précise de ce que doit devenir le groupe : plus rapide, plus léger, plus tourné vers ses ingénieurs. Cette ambition toucherait à la fois la manière dont Apple conçoit ses produits, le moment où il les lance et la façon dont il s’organise en interne. Elle a déjà commencé à produire des effets concrets dans certaines équipes.
Un calendrier de lancements que Ternus voudrait assouplir
Selon le média américain, Ternus souhaiterait qu’Apple propose davantage de produits et se montre plus « expérimental ». Parmi les pistes évoquées figure un calendrier moins concentré sur les rendez-vous habituels du printemps et de l’automne, avec des nouveautés réparties plus largement dans l’année.
Le nouveau dirigeant chercherait aussi à développer les revenus des services. Avec Eddy Cue et le directeur financier Kevan Parekh, il aurait discuté du lancement de nouveaux services et de moyens de tirer davantage de revenus des offres existantes.
En interne, le changement de rythme se ferait sentir. Des responsables de groupes de développement décrivent, selon Bloomberg, une pression accrue pour livrer davantage de produits, plus souvent et dans des délais plus courts. Une source citée par le média qualifie la période d’« agitée ».
Moins de managers et des licenciements à la clé
L’objectif d’une organisation plus légère passerait notamment par la réduction de certains postes d’encadrement intermédiaire. Bloomberg rapporte que plusieurs engineering program managers (EPM) de la division d’ingénierie matérielle ont été remerciés au cours des deux dernières semaines, dont environ six directeurs. Ces responsables coordonnent les calendriers et le travail entre les équipes.
Les personnes concernées auraient quelques semaines pour retrouver un poste chez Apple. Celles qui n’y parviendraient pas pourraient être licenciées plus tard dans l’année. Apple n’a pas confirmé publiquement ces suppressions ni leur nombre.
Bloomberg rapporte également que Ternus défend depuis plusieurs années une organisation plus légère, où les ingénieurs déjà en poste prendraient en charge davantage de travail. Le média évoque par ailleurs un projet de réduction de jusqu’à 5 000 postes chez AppleCare, envisagé pendant l’été puis abandonné. Ces licenciements n’ont pas été annoncés ni réalisés; l’idée que des agents d’intelligence artificielle puissent prendre en charge certaines tâches faisait partie des réflexions rapportées.
Les informations disponibles dessinent donc une direction, pas encore un plan public détaillé : davantage de lancements, moins de niveaux hiérarchiques et une attention accrue aux coûts. Apple voudrait gagner en vitesse sans sacrifier la coordination et le niveau d’exigence qui ont fait sa réputation. Un défi de taille pour une entreprise dont la mécanique est parfaitement calibrée depuis de nombreuses années.