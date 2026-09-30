Selon le média américain, Ternus souhaiterait qu’Apple propose davantage de produits et se montre plus « expérimental ». Parmi les pistes évoquées figure un calendrier moins concentré sur les rendez-vous habituels du printemps et de l’automne, avec des nouveautés réparties plus largement dans l’année.

Le nouveau dirigeant chercherait aussi à développer les revenus des services. Avec Eddy Cue et le directeur financier Kevan Parekh, il aurait discuté du lancement de nouveaux services et de moyens de tirer davantage de revenus des offres existantes.

En interne, le changement de rythme se ferait sentir. Des responsables de groupes de développement décrivent, selon Bloomberg, une pression accrue pour livrer davantage de produits, plus souvent et dans des délais plus courts. Une source citée par le média qualifie la période d’« agitée ».