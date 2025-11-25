Apple a officiellement reconnu avoir procédé à l’élimination de plusieurs postes au sein de ses forces de vente régionales, une mesure inhabituelle pour une entreprise connue pour éviter les licenciements directs. Les employés concernés occupaient des rôles liés au développement commercial au niveau local, notamment dans les relations avec les entreprises, les écoles et groupes scolaires ou encore les administrations.

Un porte-parole d’Apple a confirmé l’information, insistant sur le fait que la décision avait été « longtemps planifiée » et qu’elle n’était pas liée à la santé commerciale de la marque. « Les personnes touchées ont été informées à l’avance et peuvent postuler pour d’autres postes au sein de l’entreprise », précise Apple. Les salariés touchés par ces licenciements sont invités à postuler aux offres internes à l'entreprise. Si leur candidature n'est pas retenue, ils seront alors invités à faire leurs cartons le 20 janvier.

Ce type de communication publique est inhabituel : l’entreprise refuse généralement de commenter ses mouvements internes, ce qui rend cette déclaration d’autant plus notable.