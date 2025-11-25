Apple a confirmé une vague de suppressions de postes dans ses équipes commerciales, une décision rare pour une entreprise qui évite généralement les licenciements. Reste à comprendre ce qui se joue réellement derrière ce mouvement inédit.
Les licenciements dans le monde de la tech sont malheureusement monnaie courante ces derniers mois, avec des milliers de postes supprimés chez les différents géants du secteur. Apple fait figure d'exception et n'a pas annoncé de plan de départs massif, à l'inverse des Microsoft, Google ou encore Amazon. Apple a confirmé une vague de suppressions de postes dans ses équipes commerciales, une décision rare pour être soulignée. Reste à comprendre ce qui se joue réellement derrière ce mouvement inédit.
Apple dégraisse dans ses équipes commerciales
Apple a officiellement reconnu avoir procédé à l’élimination de plusieurs postes au sein de ses forces de vente régionales, une mesure inhabituelle pour une entreprise connue pour éviter les licenciements directs. Les employés concernés occupaient des rôles liés au développement commercial au niveau local, notamment dans les relations avec les entreprises, les écoles et groupes scolaires ou encore les administrations.
Un porte-parole d’Apple a confirmé l’information, insistant sur le fait que la décision avait été « longtemps planifiée » et qu’elle n’était pas liée à la santé commerciale de la marque. « Les personnes touchées ont été informées à l’avance et peuvent postuler pour d’autres postes au sein de l’entreprise », précise Apple. Les salariés touchés par ces licenciements sont invités à postuler aux offres internes à l'entreprise. Si leur candidature n'est pas retenue, ils seront alors invités à faire leurs cartons le 20 janvier.
Ce type de communication publique est inhabituel : l’entreprise refuse généralement de commenter ses mouvements internes, ce qui rend cette déclaration d’autant plus notable.
Même si tout va bien, Apple veut faire des économies
Selon les témoignages de certains employés et recueillis par Bloomberg, l'entreprise chercherait en réalité à transférer une partie des missions commerciales vers des revendeurs tiers. Un changement loin d’être anodin : en déléguant davantage la vente de ses produits, Apple économise sur les salaires et réduit les coûts humains associés au développement commercial local.
Ce mouvement s’inscrit dans une tendance plus large : pour une entreprise de cette taille, chaque poste supprimé dans les équipes terrain représente un allègement financier non négligeable, surtout dans des marchés où les marges se resserrent. Miser davantage sur les distributeurs et partenaires, déjà très bien implantés, permettrait à Apple de maintenir sa présence tout en diminuant ses dépenses internes.
Si Apple n'est clairement pas dans le besoin et s'achemine, selon ses propres analyses, vers un trimestre de Noël record, porté par les ventes de l'iPhone 17, le constructeur souhaite visiblement faire quelques optimisations. Il n'y a pas de petit profit.