Depuis 2018, Apple s’imposait une règle stricte : maintenir un équilibre entre ses liquidités et sa dette, une politique dite de neutralité nette de trésorerie. En pratique, cela signifiait réduire progressivement son matelas de cash pour le rapprocher du niveau de sa dette, bien inférieure. Un cadre rigoureux, qui avait permis de restituer plus de 100 milliards de dollars aux actionnaires au fil des ans.

Lors de la conférence trimestrielle de la semaine dernière, le directeur financier Kevan Parekh a officialisé la rupture avec cette logique : « Nous ne fournissons plus la neutralité nette de trésorerie comme objectif formel, et nous évaluerons désormais les liquidités et la dette de manière indépendante ». Une phrase courte, mais dont les implications sont considérables.

Apple a certes autorisé un nouveau programme de rachat d’actions de 100 milliards de dollars, preuve que l’ancienne orientation ne disparaît pas du jour au lendemain. Parekh a d’ailleurs tenu à rassurer les investisseurs : « Les retours en capital resteront une composante importante de notre approche globale pour délivrer de la valeur à long terme aux actionnaires ». Mais si rien ne changeait vraiment, la direction n’aurait tout simplement rien annoncé.