Selon 9to5Mac, plusieurs journalistes ont reçu une invitation pour une « Apple Experience » organisée dans le quartier de Tribeca, à New York. Le rendez-vous est fixé à 9 heures, heure locale, soit 15 heures en France métropolitaine. Contrairement aux grandes présentations organisées à Cupertino, Apple semble cette fois privilégier une rencontre avec la presse. Aucune retransmission publique n’a été confirmée à ce stade.

Ce format n’est pas totalement inédit. Le constructeur avait déjà organisé une rencontre similaire à l’occasion du lancement du MacBook Neo, après plusieurs journées d’annonces diffusées par communiqués. Pour le 13 octobre, les nouveautés pourraient être dévoilées directement le jour de l’événement, même si Apple n'a encore précisé ni le programme ni le déroulement exact de cette présentation.

Le slogan choisi par Greg Joswiak donne en revanche une indication assez claire sur la thématique. Apple affiche ses ambitions dans la maison connectée, un domaine où son écosystème repose aujourd’hui sur l’Apple TV, les enceintes HomePod et l’application Maison. L’arrivée d’un appareil spécifiquement conçu pour piloter cet ensemble pourrait constituer une nouvelle étape dans sa stratégie, à condition que les annonces soient à la hauteur des attentes.