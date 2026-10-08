Apple confirme un événement spécial le 13 octobre, placé sous le signe de la maison connectée. Après plusieurs semaines de rumeurs, le constructeur s’apprête à lever le voile sur ses projets pour nos salons.
Cette fois, ce n’est plus une indiscrétion. Apple vient de confirmer la tenue d’un événement spécial le mardi 13 octobre, avec un message qui tient en deux mots : « Welcome home ». Greg Joswiak, responsable du marketing mondial de la marque, a publié ce jeudi une courte vidéo sur X pour annoncer ce rendez-vous. Une confirmation attendue, puisque plusieurs fuites avaient déjà désigné cette date comme celle d’une présentation consacrée à la maison connectée. Il est temps de découvrir ce qu'Apple compte réellement dévoiler, et sous quelle forme.
Apple donne rendez-vous à la presse le 13 octobre à New York
Selon 9to5Mac, plusieurs journalistes ont reçu une invitation pour une « Apple Experience » organisée dans le quartier de Tribeca, à New York. Le rendez-vous est fixé à 9 heures, heure locale, soit 15 heures en France métropolitaine. Contrairement aux grandes présentations organisées à Cupertino, Apple semble cette fois privilégier une rencontre avec la presse. Aucune retransmission publique n’a été confirmée à ce stade.
Ce format n’est pas totalement inédit. Le constructeur avait déjà organisé une rencontre similaire à l’occasion du lancement du MacBook Neo, après plusieurs journées d’annonces diffusées par communiqués. Pour le 13 octobre, les nouveautés pourraient être dévoilées directement le jour de l’événement, même si Apple n'a encore précisé ni le programme ni le déroulement exact de cette présentation.
Le slogan choisi par Greg Joswiak donne en revanche une indication assez claire sur la thématique. Apple affiche ses ambitions dans la maison connectée, un domaine où son écosystème repose aujourd’hui sur l’Apple TV, les enceintes HomePod et l’application Maison. L’arrivée d’un appareil spécifiquement conçu pour piloter cet ensemble pourrait constituer une nouvelle étape dans sa stratégie, à condition que les annonces soient à la hauteur des attentes.
Le "HomePad" pourrait enfin donner une nouvelle dimension à l’écosystème Apple
Le calendrier n’a rien d’une surprise. Dès le 30 septembre, nous évoquions sur Clubic l’arrivée possible d’un écran connecté Apple, accompagné d'une nouvelle Apple TV 4K et d'un HomePod mini de deuxième génération. La date du 13 octobre circulait déjà à cette occasion. La communication officielle vient donc confirmer le rendez-vous, sans pour autant valider la présence de ces appareils.
Le produit le plus intrigant reste cet écran connecté domestique, que l'on surnomme « HomePad » depuis quelques mois. Il pourrait devenir le centre de contrôle de l’écosystème Apple, en regroupant les commandes des équipements connectés et différents services du constructeur. Une évolution qui permettrait à la marque de proposer un appareil dédié à la gestion de la maison, plutôt que de s’appuyer principalement sur l’iPhone, l’iPad ou les commandes vocales de Siri.
Les ambitions d’Apple pourraient également dépasser ses propres produits. Ces derniers jours, nous rapportions l’apparition de références à Schneider Electric dans le code d’iOS 27.2, après de premières informations concernant une collaboration avec LG. Rien ne garantit cependant que ces accessoires seront présentés dès mardi. Pour Apple, le défi sera surtout de donner une cohérence à un écosystème domestique qui attend encore son véritable chef d’orchestre. Et avec une invitation baptisée « Welcome home », difficile de prétendre que le constructeur n'a pas lui-même placé la barre assez haut.