Cette étiquette compte. Dans l’univers Apple, un accessoire « first-party » est fabriqué par la marque elle-même, tandis qu’un « third-party » vient d’un fabricant indépendant qui se contente de rendre son produit compatible. Le statut « de seconde partie » se situe entre les deux : dans le cas de LG, il désigne un produit codéveloppé avec Apple mais vendu sous la marque du partenaire. Selon la fuite, seuls les accessoires LG et ces deux produits Schneider portent cette désignation dans la base de données HomeKit, et elle leur vaudrait un traitement particulier de la part du système.

Les deux produits ne sont pas au même stade. Seul le thermostat dispose d’éléments provisoires pour son écran de configuration dans le code, et sa configuration mentionne des « Proximity Settings », des réglages de proximité dont la fonction n’est pas précisée. Le capteur n’en a pas encore, ce qui peut signaler un développement moins avancé.