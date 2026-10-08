Un thermostat et un capteur de température et d’humidité signés Schneider Electric apparaissent dans le code d’iOS 27.2, avec le même statut « de seconde partie » que les accessoires LG.
Hier, nous vous racontions qu’Apple faisait fabriquer par LG une partie de sa future maison connectée, de la sonnette aux caméras. Le dossier s’étoffe. D’après 9to5Mac, qui relaie une trouvaille du dénicheur de fuites pdfu, le code d’iOS 27.2 fait apparaître un second partenaire bénéficiant du même statut que LG dans HomeKit, la plateforme domotique d’Apple. Un statut dont il faut d’abord comprendre la portée.
Schneider Electric, un deuxième nom au catalogue « seconde partie »
Cette étiquette compte. Dans l’univers Apple, un accessoire « first-party » est fabriqué par la marque elle-même, tandis qu’un « third-party » vient d’un fabricant indépendant qui se contente de rendre son produit compatible. Le statut « de seconde partie » se situe entre les deux : dans le cas de LG, il désigne un produit codéveloppé avec Apple mais vendu sous la marque du partenaire. Selon la fuite, seuls les accessoires LG et ces deux produits Schneider portent cette désignation dans la base de données HomeKit, et elle leur vaudrait un traitement particulier de la part du système.
Les deux produits ne sont pas au même stade. Seul le thermostat dispose d’éléments provisoires pour son écran de configuration dans le code, et sa configuration mentionne des « Proximity Settings », des réglages de proximité dont la fonction n’est pas précisée. Le capteur n’en a pas encore, ce qui peut signaler un développement moins avancé.
Un coup d’accélérateur pour envahir la maison
Savoir si Apple a travaillé avec Schneider aussi étroitement qu’avec LG, comme nous l’expliquions hier, n’est pas établi : le code le laisse seulement entendre. Il s’agit d’une fuite tirée d’un logiciel, et rien ne vient officialiser ces produits à ce stade. Aucun prix, aucune date et aucun marché ne sont avancés, et rien n’indique pour l’instant une commercialisation en France, y compris pour une marque française.
Le calendrier des autres pièces, lui, se précise. Une Apple TV 4K, un HomePod mini 2 et un écran connecté surnommé « HomePad » , dont les annonces pourraient intervenir dès la semaine prochaine. Les accessoires LG ne sont pas attendus avant plusieurs mois, et aucune échéance n'est connue pour ceux de Schneider.
Pour qui envisage d’équiper sa maison dans les prochains mois, mieux vaut donc attendre cette présentation avant d’acheter un thermostat ou une serrure en pariant sur Apple. D’ici là, les accessoires compatibles avec Matter, un standard commun qui permet à des appareils de marques différentes de communiquer entre eux, devraient en principe dialoguer avec n’importe quel hub, celui d’Apple compris. Le hub, c’est l’appareil central qui pilote les accessoires de la maison.