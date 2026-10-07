Selon Bloomberg, Apple et LG auraient développé ensemble une série de produits qui compléteront le futur hub domotique d'Apple, présenté comme une « relance officielle de HomeKit ». La liste comprend une sonnette, un thermostat, une serrure connectée à verrou, une caméra intérieure, une caméra extérieure et une caméra avec projecteur.

Les produits porteront la marque LG, qui se chargera de la fabrication et du support. Apple participerait au design, aux fonctions et à l’ingénierie, tout en restant largement en retrait. Ce modèle de fournisseurs dits « de seconde partie » lui permet d’étendre rapidement son écosystème sans assumer seule le coût et la complexité d’une gamme aussi large. La gamme viserait ainsi à concurrencer Ring, chez Amazon, et Nest, chez Google.

Ces appareils ont laissé des traces administratives dans plusieurs pays. LG a déposé ces dernières semaines des dossiers auprès de la FCC, le régulateur américain des télécoms, et d’UL Solutions, un organisme de certification. On y trouve des noms de produits comme LG Video Doorbell Wired, LG Floodlight Cam, LG Smart Deadbolt Lock, LG Smart Thermostat et LG Temperature Sensor, et LG a demandé que les photos et détails restent confidentiels jusqu’au début de l’an prochain. L’existence de ces produits est donc établie par des documents publics, mais pas le rôle d’Apple, que les dossiers ne citent pas et qui repose sur cette seule information initiale.