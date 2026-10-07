Apple et LG auraient codéveloppé une gamme d’accessoires pour la maison connectée, dont une sonnette, une serrure, un thermostat et des caméras, selon Bloomberg. Les produits, vendus sous la marque LG, ne sont pas attendus avant plusieurs mois, et aucune information ne concerne la France à ce stade.
Depuis des années, HomeKit, la plateforme domotique d’Apple, promet une maison connectée à la sauce du constructeur sans jamais livrer tous les accessoires qui vont avec. Un futur hub est attendu, avec la sortie très probable d’un écran connecté, mais un hub seul ne sert à rien. Il lui faut un équipement dédié. Après des mois de rumeurs quant au lancement d’une gamme complète dédiée à la maison, voilà que les pièces manquantes se dessinent, et elles portent une autre marque que celle à la pomme.
Une gamme complète signée LG, de la sonnette au thermostat
Selon Bloomberg, Apple et LG auraient développé ensemble une série de produits qui compléteront le futur hub domotique d'Apple, présenté comme une « relance officielle de HomeKit ». La liste comprend une sonnette, un thermostat, une serrure connectée à verrou, une caméra intérieure, une caméra extérieure et une caméra avec projecteur.
Les produits porteront la marque LG, qui se chargera de la fabrication et du support. Apple participerait au design, aux fonctions et à l’ingénierie, tout en restant largement en retrait. Ce modèle de fournisseurs dits « de seconde partie » lui permet d’étendre rapidement son écosystème sans assumer seule le coût et la complexité d’une gamme aussi large. La gamme viserait ainsi à concurrencer Ring, chez Amazon, et Nest, chez Google.
Ces appareils ont laissé des traces administratives dans plusieurs pays. LG a déposé ces dernières semaines des dossiers auprès de la FCC, le régulateur américain des télécoms, et d’UL Solutions, un organisme de certification. On y trouve des noms de produits comme LG Video Doorbell Wired, LG Floodlight Cam, LG Smart Deadbolt Lock, LG Smart Thermostat et LG Temperature Sensor, et LG a demandé que les photos et détails restent confidentiels jusqu’au début de l’an prochain. L’existence de ces produits est donc établie par des documents publics, mais pas le rôle d’Apple, que les dossiers ne citent pas et qui repose sur cette seule information initiale.
Matter, Thread et UWB à bord, mais pas avant plusieurs mois
Beaucoup de ces appareils géreraient le Wi-Fi, le Bluetooth, Thread, un protocole radio basse consommation conçu pour les objets connectés, et Matter, un standard commun qui permet à des appareils de marques différentes de dialoguer. La serrure ajouterait l’UWB (ultra large bande), une puce de localisation précise que l’on retrouve par exemple dans les AirTag 2, et qui permettrait par exemple de déverrouiller la porte à l’approche de l'utilisateur.
L'offre domotique d’Apple devrait s’étoffer le 13 octobre, selon plusieurs médias, avec l'écran connecté, une Apple TV mise à jour et un nouveau HomePod mini. Les accessoires LG, eux, ne sont pas attendus avant « au moins quelques mois ». Apple préparerait aussi d’autres produits : un dispositif de surveillance du domicile axé sur la confidentialité, une version du hub dont l’écran serait fixé à un bras robotisé, et un service de surveillance de sécurité à domicile.
Aucun prix, aucune date précise de commercialisation et aucun marché ne sont mentionnés, et rien n’est dit sur une éventuelle arrivée en France. Matter étant un standard ouvert, mieux vaut en attendant regarder du côté des accessoires compatibles, qui pourront en principe dialoguer avec n’importe quel hub, celui d'Apple compris, et attendre la présentation de l’écran connecté, qui pourrait intervenir dans les tous prochains jours, pour comparer les solutions.