Selon les dernières informations de Bloomberg, l’appareil serait actuellement testé dans les foyers d’employés Apple. Il reprendrait le design déjà évoqué par plusieurs rapports : un écran carré d’environ 7 pouces, posé sur un socle qui rappellerait la partie supérieure d’un HomePod mini, mais également utilisable fixé au mur grâce à des aimants.

Le Home Hub serait conçu pour identifier la personne qui lui fait face grâce à sa caméra et adapter les informations affichées en conséquence. Apple n’aurait toutefois pas besoin d’un système de détection de profondeur comparable à Face ID. Cette approche pourrait d’ailleurs donner un aperçu de la manière dont la firme envisage une future reconnaissance faciale sur l’iPhone Duo, dont le design pliable impose des contraintes d’espace importantes. Gurman présente toutefois ce rapprochement comme une piste, et non comme une fonction confirmée pour le futur iPhone.

L’interface ne se limiterait pas à Siri. L’écran pourrait afficher des widgets, une horloge personnalisable et différentes informations destinées aux membres du foyer. L’appareil servirait également de point de contrôle pour la maison connectée, avec des fonctions d’interphone et d’appels vidéo.

Mais Siri AI serait au cœur de l’expérience. L’assistant pourrait notamment rechercher des informations à travers les différents appareils et comptes de l’utilisateur, lancer automatiquement des contenus pertinents comme de la musique ou des podcasts et effectuer des actions plus complexes que le Siri actuel. L’objectif serait donc moins de proposer un simple écran connecté que de créer une interface capable de comprendre le contexte du foyer et d’agir à sa place.