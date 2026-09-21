Selon le journaliste Mark Gurman, le Home Hub qu’Apple prépare depuis des mois pourrait devenir l’équivalent domestique de l’iPhone : un point central qui rassemble contrôle des appareils, appels vidéo et gestion du quotidien connecté.
Lors de la présentation de l’iPhone 18 Pro, le nouveau PDG d’Apple, John Ternus, a présenté l’iPhone comme un « hub personnel intelligent », capable de rassembler les informations et services dont l’utilisateur a besoin. Un concept que la firme pourrait bientôt transposer à l’échelle de la maison avec le Home Hub, connu en interne sous le nom de code J490.
Un écran pensé autour de Siri AI
Selon les dernières informations de Bloomberg, l’appareil serait actuellement testé dans les foyers d’employés Apple. Il reprendrait le design déjà évoqué par plusieurs rapports : un écran carré d’environ 7 pouces, posé sur un socle qui rappellerait la partie supérieure d’un HomePod mini, mais également utilisable fixé au mur grâce à des aimants.
Le Home Hub serait conçu pour identifier la personne qui lui fait face grâce à sa caméra et adapter les informations affichées en conséquence. Apple n’aurait toutefois pas besoin d’un système de détection de profondeur comparable à Face ID. Cette approche pourrait d’ailleurs donner un aperçu de la manière dont la firme envisage une future reconnaissance faciale sur l’iPhone Duo, dont le design pliable impose des contraintes d’espace importantes. Gurman présente toutefois ce rapprochement comme une piste, et non comme une fonction confirmée pour le futur iPhone.
L’interface ne se limiterait pas à Siri. L’écran pourrait afficher des widgets, une horloge personnalisable et différentes informations destinées aux membres du foyer. L’appareil servirait également de point de contrôle pour la maison connectée, avec des fonctions d’interphone et d’appels vidéo.
Mais Siri AI serait au cœur de l’expérience. L’assistant pourrait notamment rechercher des informations à travers les différents appareils et comptes de l’utilisateur, lancer automatiquement des contenus pertinents comme de la musique ou des podcasts et effectuer des actions plus complexes que le Siri actuel. L’objectif serait donc moins de proposer un simple écran connecté que de créer une interface capable de comprendre le contexte du foyer et d’agir à sa place.
Un projet qui arrive alors qu’OpenAI prépare son propre appareil
Le calendrier du Home Hub est également intéressant dans un contexte où OpenAI travaille sur son premier appareil grand public. Mark Gurman établit un parallèle entre les deux projets, alors que John Ternus vient précisément de présenter l’iPhone comme le « hub personnel intelligent » d’Apple.
Il ne s’agit toutefois pas de conclure qu’Apple chercherait explicitement à répondre au produit d’OpenAI. Les deux projets témoignent plutôt d’une même évolution : après avoir utilisé les smartphones et les enceintes connectées comme interfaces pour accéder aux services numériques, les fabricants cherchent désormais à placer l’IA au centre de nouveaux appareils capables d’interagir directement avec leur environnement.
Le Home Hub aurait justement vocation à étendre cette logique au foyer entier. Il pourrait ainsi devenir l’interface depuis laquelle l’utilisateur contrôle ses appareils, consulte ses informations, communique avec les autres membres de la maison ou demande à Siri d’effectuer certaines tâches.
Apple n’a évidemment encore annoncé ni le Home Hub ni sa date de commercialisation mais le projet semble désormais entrer dans une phase beaucoup plus concrète. Selon les dernières informations de Gurman, le J490 serait testé en interne et pourrait être présenté dès le mois d’octobre 2026. Une échéance qui reste à confirmer, mais qui est plus précise que les précédentes rumeurs évoquant simplement une sortie au cours de l’automne.
Si Apple concrétise ce projet, son ambition dépasserait donc largement celle d’un nouvel écran connecté. Avec l’iPhone comme hub personnel et le Home Hub comme centre du foyer, Siri AI pourrait progressivement devenir l’interface commune reliant les différents appareils de l’écosystème Apple.