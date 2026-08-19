Les références découvertes se trouvent au sein du framework PosterKit, habituellement dédié à la personnalisation de l'écran de verrouillage sur iPhone. Il ressort de ces éléments que le futur hub domestique proposerait une galerie de widgets fonctionnant sur un principe très proche de ce que l'on connaît déjà sur iPhone, iPad et Mac pour composer un écran d'accueil personnalisé.

Le système afficherait directement les widgets des applications déjà installées sur l'iPhone de l'utilisateur, avec une possible ouverture aux applications tierces en plus des outils Apple. Un mécanisme de confidentialité accompagnerait cette fonction : si l'ensemble des membres du foyer pourrait visualiser les widgets présents à l'écran, le contenu personnel qu'ils affichent resterait masqué tant que l'appareil principal associé n'est pas détecté à domicile.

Une pile intelligente, semblable à celle déjà proposée sur l'Apple Watch, ferait défiler automatiquement les informations jugées pertinentes tout au long de la journée, avec la possibilité pour l'utilisateur de naviguer manuellement entre les différentes options disponibles.