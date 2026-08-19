La release candidate de macOS 26.7 dévoile de nombreux détails sur J490, le futur hub domotique d'Apple. Galerie de widgets, pile intelligente et intégration profonde avec l'iPhone : le projet se précise bien avant son annonce officielle.
Apple multiplie les mises à jour à un rythme soutenu ces dernières semaines, et cette cadence a un effet secondaire inattendu : plusieurs indiscrétions se glissent régulièrement dans le code des versions candidates. macOS 26.7 avait déjà donné un aperçu des futurs AirPods avec caméra. La dernière fuite en date concerne J490, le nom de code interne du futur hub domotique de la marque, pressenti pour devenir le véritable cerveau de la maison connectée grâce à l'intelligence artificielle d'Apple.
Une galerie de widgets calquée sur celle de l'iPhone
Les références découvertes se trouvent au sein du framework PosterKit, habituellement dédié à la personnalisation de l'écran de verrouillage sur iPhone. Il ressort de ces éléments que le futur hub domestique proposerait une galerie de widgets fonctionnant sur un principe très proche de ce que l'on connaît déjà sur iPhone, iPad et Mac pour composer un écran d'accueil personnalisé.
Le système afficherait directement les widgets des applications déjà installées sur l'iPhone de l'utilisateur, avec une possible ouverture aux applications tierces en plus des outils Apple. Un mécanisme de confidentialité accompagnerait cette fonction : si l'ensemble des membres du foyer pourrait visualiser les widgets présents à l'écran, le contenu personnel qu'ils affichent resterait masqué tant que l'appareil principal associé n'est pas détecté à domicile.
Une pile intelligente, semblable à celle déjà proposée sur l'Apple Watch, ferait défiler automatiquement les informations jugées pertinentes tout au long de la journée, avec la possibilité pour l'utilisateur de naviguer manuellement entre les différentes options disponibles.
Pas de boutique d'applications, mais une intégration domotique complète
Contrairement à l'iPhone ou à l'iPad, ce hub ne disposerait pas de sa propre boutique d'applications. Il s'appuierait à la place sur un socle d'applications natives Apple : Safari, Apple News, Musique, Notes, Calendrier, Photos et Maison. Toucher un widget depuis l'écran d'accueil permettrait de basculer vers une vue plus détaillée de l'application correspondante. Le code fait également référence à une galerie de cadrans, laissant entrevoir la possibilité de personnaliser l'affichage de l'horloge, ainsi qu'à une intégration du hub aux scènes et automatisations HomeKit, au même titre que n'importe quel autre accessoire connecté du foyer.
Concernant le matériel, l'appareil se présenterait sous la forme d'un écran carré d'environ sept pouces, avec la possibilité de le fixer au mur ou de le poser sur un socle dédié.
Cette accumulation de détails techniques, révélés au fil des versions bêta successives, dessine un projet déjà bien avancé en interne, alors même qu'Apple n'a toujours procédé à aucune annonce officielle le concernant. L'arrivée de Siri AI dans les prochaines semaines devrait être le parfait timing pour que le constructeur puisse enfin lancer ce nouveau produit, qui constituerait la première brique d'un écosystème plus large destiné à la maison.
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