Apple préparerait une caméra de sécurité domestique pilotée par l’IA pour 2027, accompagnée d’un service de surveillance inédit. Particularité annoncée : l’appareil analyserait son environnement sans stocker de séquences vidéo.
Apple avance ses pions dans la maison connectée, et la prochaine étape va bien au-delà du hardware. Selon Mark Gurman, relayé par 9to5Mac, Cupertino travaillerait sur un service de sécurité et de surveillance à domicile, prévu pour 2027. Au cœur du dispositif : une caméra de sécurité IA qui se distinguerait d’emblée de la concurrence par son approche de la confidentialité. L’appareil analyserait l’environnement du domicile sans s’appuyer sur l’enregistrement d’images vidéo traditionnelles, une proposition qui tranche net avec ce que proposent aujourd’hui Google Nest ou Ring.
Une caméra qui surveille sans enregistrer, ou presque
Cette possible caméra Apple reposerait bien évidemment sur l’intelligence artificielle embarquée : l’appareil détecterait une présence, une activité inhabituelle ou certains événements sans enregistrer continuellement ce qui se passe à l’intérieur du domicile. L’IA servirait à comprendre l’environnement plutôt qu’à capturer des images brutes, ce qui permettrait à Apple de mettre en avant la confidentialité comme argument commercial central.
Ce positionnement n’est pas anodin dans un marché où les caméras connectées de la concurrence ont régulièrement essuyé des critiques pour leurs pratiques de stockage et de partage de données. Apple, qui a bâti une partie de son image sur la protection des données personnelles, pousse la logique encore plus loin avec ce projet : pas d’image, pas de fuite possible. Apple Intelligence s’invite déjà dans l’app Maison, et la caméra de 2027 s’inscrirait dans cette même direction.
Un écosystème qui prend forme, avec un service en plus du matériel
La caméra ne serait qu’une pièce d’un ensemble plus ambitieux. Apple s’apprêterait aussi à lancer un hub domotique équipé d'un écran, un HomePod mini renouvelé et une nouvelle Apple TV 4K. Ces trois appareils Home seraient attendus prochainement, possiblement dès le mois de septembre 2026 pour les deux derniers, avant que la caméra de sécurité ne rejoigne la gamme en 2027.
Ce qui distingue cette annonce des précédentes, c’est la dimension service. Le futur capteur fonctionnerait avec un nouveau service de surveillance domestique sous la forme d'un abonnement indépendant ou d’une intégration à Apple One (les deux pistes circuleraient selon Gurman). Ni le tarif, ni le fonctionnement précis du service, ni les données exactes qu’il traiterait ne sont encore connus. Pour le moment, aucune fourchette de prix n’est évoquée, même si Gurman avait déjà laissé entendre qu’Apple nourrissait des ambitions dans ce domaine depuis un moment.
Apple jouerait ici une carte qu’elle maîtrise mieux que quiconque : vendre la confidentialité comme une fonctionnalité premium. Une caméra qui surveille sans vraiment enregistrer, c’est séduisant sur le papier, mais cela soulève aussi des questions concrètes : à quel point l’IA peut-elle remplacer la vidéo pour détecter une intrusion ? Et surtout, les utilisateurs seront-ils prêts à payer un énième abonnement supplémentaire, même si celui-ci servira à protéger leur domicile ?
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