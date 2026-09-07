Ce positionnement n’est pas anodin dans un marché où les caméras connectées de la concurrence ont régulièrement essuyé des critiques pour leurs pratiques de stockage et de partage de données. Apple, qui a bâti une partie de son image sur la protection des données personnelles, pousse la logique encore plus loin avec ce projet : pas d’image, pas de fuite possible. Apple Intelligence s’invite déjà dans l’app Maison, et la caméra de 2027 s’inscrirait dans cette même direction.