La deuxième option est plus subtile, et probablement plus révélatrice de la direction qu’Apple souhaite prendre. Les lunettes intégreraient un système de caméras complet, mais sans aucune capacité d’enregistrement photo ou vidéo. Les capteurs serviraient exclusivement à analyser l’environnement de l’utilisateur en temps réel, pour alimenter des fonctions d’IA comme l’identification d’objets ou de lieux. Un fonctionnement comparable à ce qu'Apple prépare pour les AirPods dotés de caméras, et qui s’appuie sur les bases de Visual Intelligence déjà présentes dans l’iPhone. L’hypothèse la plus probable reste cependant celle de lunettes avec caméras et des protections renforcées : traitement local des données, absence de reconnaissance faciale, engagement à ne pas entraîner d'IA sur les enregistrements, et un voyant lumineux inviolable qui coupe la capture dès qu’il est contourné.