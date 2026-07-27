Apple viserait une présentation de ses premières lunettes IA à la WWDC 2027, pour une commercialisation à l’automne. Selon Mark Gurman, le principal blocage n’est pas technique : c’est la caméra, et ce qu’on lui autorise à faire.
Le marché des lunettes connectées sans écran a expédié 2,25 millions d’unités au premier trimestre 2026, soit +167 % sur un an, et Meta en capte 69 % à elle seule. Apple arrive donc en challenger avec un calendrier officiellement décalé d’environ six mois : d’abord envisagé fin 2026, le lancement commercial est désormais attendu à l’automne 2027. La raison invoquée : la confidentialité. Mais derrière ce terme générique se cache un arbitrage très concret que les équipes n’ont pas encore tranché. Mark Gurman de Bloomberg détaille les options sur la table, et elles tournent toutes autour d’un seul composant.
Caméra absente ou caméra bridée : deux prototypes en parallèle
Apple testerait actuellement au moins deux configurations radicalement différentes. La première : des lunettes sans caméra du tout. Elles permettraient toujours d’interagir avec Siri, d’écouter de la musique ou de passer des appels, mais sans aucune capacité de capture visuelle. C’est la voie la plus sûre sur le plan de la confidentialité, et aussi la plus restrictive sur le plan fonctionnel. Ce retard, déjà anticipé lors du report du Vision Air, illustre à quel point la question est loin d’être réglée.
La deuxième option est plus subtile, et probablement plus révélatrice de la direction qu’Apple souhaite prendre. Les lunettes intégreraient un système de caméras complet, mais sans aucune capacité d’enregistrement photo ou vidéo. Les capteurs serviraient exclusivement à analyser l’environnement de l’utilisateur en temps réel, pour alimenter des fonctions d’IA comme l’identification d’objets ou de lieux. Un fonctionnement comparable à ce qu'Apple prépare pour les AirPods dotés de caméras, et qui s’appuie sur les bases de Visual Intelligence déjà présentes dans l’iPhone. L’hypothèse la plus probable reste cependant celle de lunettes avec caméras et des protections renforcées : traitement local des données, absence de reconnaissance faciale, engagement à ne pas entraîner d'IA sur les enregistrements, et un voyant lumineux inviolable qui coupe la capture dès qu’il est contourné.
La WWDC 2027 comme rampe de lancement, sur le modèle Vision Pro
Choisir la WWDC pour dévoiler un nouveau produit n’est pas anodin dans la grammaire Apple. Quand Cupertino présente du matériel lors de cette conférence dédiée aux développeurs, c’est rarement pour en parler en avance. C'est pour ouvrir le terrain aux équipes tierces avant la mise en vente. Le précédent le plus récent : le Vision Pro, présenté à la WWDC 2023, commercialisé en février 2024. Apple avait laissé plusieurs mois aux développeurs pour adapter leurs applications avant l’ouverture au grand public.
L’intention semble identique pour les lunettes IA. Un dévoilement en juin 2027 ouvrirait une fenêtre de développement avant un lancement commercial à l’automne, et donnerait aux équipes tierces le temps de connecter leurs apps à ce nouveau point d’entrée. Car sans écosystème applicatif, ces lunettes resteraient cantonnées aux fonctions natives d’Apple, dont le Siri IA refondu présenté à la WWDC 2026. Mobiliser les développeurs en amont, c’est aussi transformer des lunettes audio en vrai relais d’Apple Intelligence sur le visage de l’utilisateur.
Apple affronte ici un paradoxe de marque particulièrement exposé : entrer dans une catégorie popularisée par Meta, entreprise dont la réputation en matière de vie privée est régulièrement mise à mal, en faisant de la confidentialité son principal argument de vente. La mécanique est rodée, mais elle n’a jamais été testée sur un produit aussi intrusif par nature. Une caméra qui promet de ne pas filmer, c’est un pari sur la confiance autant que sur la technologie. Reste à voir si les utilisateurs feront la différence, ou si Apple devra finalement trancher en faveur du sans-caméra pour que le message soit vraiment audible.