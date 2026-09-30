Apple prévoirait de lancer le 13 octobre sa première vraie offensive dans la maison connectée, avec un hub à écran, un HomePod mini remis à jour et une nouvelle Apple TV. Ces produits serviront de vitrine au nouveau Siri et constitueraient le premier grand test de John Ternus.
Apple et la maison connectée, c’est une histoire de rendez-vous manqués. Le HomePod d’origine a déçu dès 2018, le mini a mieux tenu sans jamais devenir un best-seller, et Amazon comme Google gardent une longueur d’avance. Selon Bloomberg, la marque tiendrait enfin sa revanche, repoussée depuis 2024 par les retards de son assistant vocal. Le pari repose moins sur un haut-parleur de plus que sur un appareil pensé pour toute la famille. Voici ce que préparerait Apple, du design du hub à la gamme qui l’entoure.
Un hub qui reconnaît chaque membre de la famille
Au centre du dispositif, un appareil nommé J490, doté d’un écran carré d’environ 15 cm, en version à poser ou à fixer au mur. Le modèle standard, épais comme un iPhone, aurait un cadre noir de 6 mm environ et reposerait sur une base ronde perforée de haut-parleurs, reliée à l’écran par un bras métallique. Il rappellerait l’iMac G4 de 2002, baptisé aussi l'iMac Tournesol par les fans nostalgiques de la marque américaine. Le modèle mural, nommé J491, serait plus plat, avec une base carrée sous l’écran. Tous deux se brancheraient en USB-C, sans batterie.
Sa fonction phare : distinguer les membres du foyer. L’appareil identifierait la personne qui lui parle ou qui s’approche, par la voix ou par la reconnaissance faciale, moins fiable que Face ID, puis afficherait ses contacts, ses messages, son agenda, ses notes et sa disposition d’applications. L’iPhone servirait de second facteur d’authentification, et un mode invité masquerait les informations personnelles. Dans une pièce sombre, un anneau lumineux virtuel aiderait la caméra à faire son travail.
Apple imaginerait plusieurs écrans répartis dans la maison, pour piloter thermostats et serrures connectées, passer des appels vidéo, jouer de la musique ou faire défiler les photos d’iCloud. La cuisine est ciblée en particulier, avec recettes à la voix et appels FaceTime. Côté logiciel, le hub reprendrait le style visuel sombre du nouveau Siri. Son système mêlerait des éléments des interfaces de l'Apple Watch, de l'Apple TV et de l'iPad, avec des applications dessinées comme sur tablette et des icônes façon Apple Watch sur l'écran d'accueil. Il proposerait aussi des widgets à la manière de l'iPhone, pour suivre les cours de la Bourse, les rendez-vous du calendrier ou la météo.
Apple dévoilerait tous ces produits le 13 octobre prochain. On ne sait pas encore si la marque organisera un évènement vidéo, ou communiquera via communiqué de presse et les réseaux sociaux.
Une gamme et un Siri à relancer
Autour du hub, deux produits plus familiers. Le HomePod mini recevrait sa première mise à jour depuis 2020, avec un design inchangé, une puce plus rapide et de nouveaux coloris, dont le vert et le rose. L’Apple TV 4K, la première depuis 2022, garderait aussi son look et gagnerait un processeur capable de faire tourner les modèles d’IA de Siri. Le grand HomePod pourrait suivre plus tard avec une mise à jour technique de l'enceinte.
Tout repose sur le nouveau Siri, bâti sur des grands modèles de langage développés avec l’aide de Google. Il pourrait puiser dans le web ouvert et piloter des appareils et applications de façon plus fiable. Ses retards ont entraîné ceux des produits, initialement prévus pour 2024. L’assistant est désormais lancé aux États-Unis, la version française devrait suivre en octobre. On ne sait pas encore si la marque proposera son assistant sur ces produits, alors qu’elle refuse de l’intégrer aux iPhone et iPad, pour cause de relations compliquées avec la Commission européenne.
Apple travaillerait déjà sur la suite : une caméra de sécurité, nommée J450, qui détecterait la pièce où se trouve une personne sans enregistrer de vidéo, et un hub plus ambitieux, à écran de 9 pouces monté sur un bras robotisé pivotant à 360 degrés. Un écosystème HomeKit élargi est en préparation avec des fabricants tiers. Apple, qui a refusé de commenter, n’a rien annoncé officiellement, mais après des mois de rumeurs, l’arrivée en force du constructeur sur le marché de la maison connectée semble enfin se concrétiser.