Au centre du dispositif, un appareil nommé J490, doté d’un écran carré d’environ 15 cm, en version à poser ou à fixer au mur. Le modèle standard, épais comme un iPhone, aurait un cadre noir de 6 mm environ et reposerait sur une base ronde perforée de haut-parleurs, reliée à l’écran par un bras métallique. Il rappellerait l’iMac G4 de 2002, baptisé aussi l'iMac Tournesol par les fans nostalgiques de la marque américaine. Le modèle mural, nommé J491, serait plus plat, avec une base carrée sous l’écran. Tous deux se brancheraient en USB-C, sans batterie.

Sa fonction phare : distinguer les membres du foyer. L’appareil identifierait la personne qui lui parle ou qui s’approche, par la voix ou par la reconnaissance faciale, moins fiable que Face ID, puis afficherait ses contacts, ses messages, son agenda, ses notes et sa disposition d’applications. L’iPhone servirait de second facteur d’authentification, et un mode invité masquerait les informations personnelles. Dans une pièce sombre, un anneau lumineux virtuel aiderait la caméra à faire son travail.

Apple imaginerait plusieurs écrans répartis dans la maison, pour piloter thermostats et serrures connectées, passer des appels vidéo, jouer de la musique ou faire défiler les photos d’iCloud. La cuisine est ciblée en particulier, avec recettes à la voix et appels FaceTime. Côté logiciel, le hub reprendrait le style visuel sombre du nouveau Siri. Son système mêlerait des éléments des interfaces de l'Apple Watch, de l'Apple TV et de l'iPad, avec des applications dessinées comme sur tablette et des icônes façon Apple Watch sur l'écran d'accueil. Il proposerait aussi des widgets à la manière de l'iPhone, pour suivre les cours de la Bourse, les rendez-vous du calendrier ou la météo.

Apple dévoilerait tous ces produits le 13 octobre prochain. On ne sait pas encore si la marque organisera un évènement vidéo, ou communiquera via communiqué de presse et les réseaux sociaux.