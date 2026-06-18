La Connectivity Standards Alliance publie Matter 1.6 et Product Security 1.1. Au programme : la configuration par NFC avant l’installation, la gestion unifiée entre écosystèmes et des thermostats plus intelligents.
Matter, le protocole commun à Apple, Google, Amazon et des centaines de fabricants d’appareils connectés, continue d’évoluer. Depuis son lancement en 2022, chaque nouvelle version du standard a cherché à combler les lacunes qui rendaient la domotique parfois décourageante pour les utilisateurs non avertis : compatibilité incomplète entre plateformes, configurations laborieuses, manque de cohérence dans le comportement des appareils. Matter 1.6, annoncé ce 17 juin lors de la conférence annuelle Unify de la CSA, s’attaque à trois problèmes précis, sans chercher à élargir la liste des types d'appareils supportés. L’objectif est de mieux faire, plutôt que de faire davantage.
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Configurer un appareil avant même de l’installer, c’est désormais possible
La nouveauté la plus concrète de Matter 1.6 est l’introduction de la mise en service par NFC, ou « commissioning NFC ». Jusqu’ici, la configuration d’un appareil Matter passait par le Bluetooth LE pour finaliser la connexion, même lorsqu’une étiquette NFC était utilisée pour initier le processus. Avec cette version, l’intégralité de l’échange peut désormais s’effectuer via le NFC, sans alimentation électrique obligatoire sur l’appareil.
En pratique, cela signifie qu’une ampoule peut être associée à un réseau Matter avant d’être vissée dans son support au plafond, et qu'un interrupteur encastré peut être configuré avant d'être raccordé au secteur. Pour les installations de grande ampleur, plusieurs appareils peuvent être provisionnés à l’avance, puis activés une fois posés à leur emplacement définitif. Pour l’utilisateur, tout est encore plus simple : il suffit d’approcher un smartphone de l’appareil.
Joint Fabric et thermostat intelligent : la coordination entre les écosystèmes progresse
Matter 1.6 introduit également Joint Fabric, une nouvelle approche de la gestion multi-écosystèmes. Là où les versions précédentes permettaient de partager l’accès à un appareil entre différentes plateformes de type Apple HomeKit, Google Home ou Amazon Alexa via des mécanismes séparés, Joint Fabric permet à plusieurs contrôleurs autorisés par l’utilisateur de co-administrer un réseau Matter unique et partagé. Chaque appareil ajouté à ce réseau commun devient accessible depuis n’importe quel écosystème participant, sans nécessiter une configuration répétée dans chacun d’eux.
Troisième axe de cette mise à jour : les suggestions de thermostat. Plutôt que d’envoyer des commandes directes à un thermostat connecté, les écosystèmes peuvent désormais lui soumettre des recommandations horodatées, que l’appareil évalue lui-même en tenant compte des réglages de l'utilisateur et des conditions ambiantes. Lorsqu’une recommandation est ignorée, l'appareil fournit une explication standardisée, visible depuis l’application de gestion.
Product Security 1.1 élargit la certification aux systèmes IoT complets
En parallèle de Matter 1.6, la CSA a publié Product Security 1.1, une évolution de son programme de certification de sécurité. Avant, seuls les appareils individuels étaient certifiés. Cette mise à jour étend le périmètre aux systèmes IoT complets, incluant les applications, les passerelles et les processus distants. Deux niveaux de certification sont désormais définis : le premier repose sur une auto-évaluation du fabricant vérifiée par un laboratoire agréé, le second exige un audit indépendant avec tests fonctionnels.
Product Security 1.1 couvre également les exigences de cybersécurité de la directive européenne sur les équipements radio et le programme de labellisation de Singapour, simplifiant la mise en conformité pour les fabricants opérant sur plusieurs marchés. Un pas vers moins de fragmentation dans un secteur qui en manquait cruellement.
Matter 1.6 sera déployé progressivement par les différents constructeurs, via une mise à jour logicielle de vos hubs et de vos équipements.