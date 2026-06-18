La nouveauté la plus concrète de Matter 1.6 est l’introduction de la mise en service par NFC, ou « commissioning NFC ». Jusqu’ici, la configuration d’un appareil Matter passait par le Bluetooth LE pour finaliser la connexion, même lorsqu’une étiquette NFC était utilisée pour initier le processus. Avec cette version, l’intégralité de l’échange peut désormais s’effectuer via le NFC, sans alimentation électrique obligatoire sur l’appareil.

En pratique, cela signifie qu’une ampoule peut être associée à un réseau Matter avant d’être vissée dans son support au plafond, et qu'un interrupteur encastré peut être configuré avant d'être raccordé au secteur. Pour les installations de grande ampleur, plusieurs appareils peuvent être provisionnés à l’avance, puis activés une fois posés à leur emplacement définitif. Pour l’utilisateur, tout est encore plus simple : il suffit d’approcher un smartphone de l’appareil.