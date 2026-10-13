Six ans après le premier modèle, Apple dévoile enfin son HomePod mini de deuxième génération. Une enceinte plus puissante, avec quelques nouveautés bienvenues, mais dont la principale attraction ne sera pas disponible immédiatement.
Le HomePod mini aura pris son temps pour évoluer. Depuis son lancement en 2020, la petite enceinte connectée d’Apple n’avait connu que quelques changements de couleurs, malgré les progrès réalisés par Amazon et Google dans les assistants vocaux. Le constructeur profite de son événement « Welcome Home » pour lui offrir une véritable mise à jour matérielle, avec un processeur plus récent et de nouvelles possibilités audio. Siri AI occupe évidemment le devant de la scène, mais Apple a aussi réservé quelques surprises pour les amateurs de musique et de home cinéma. Reste à savoir si elles suffiront à convaincre les possesseurs du premier modèle de passer à la caisse.
Une nouvelle puce et un Siri AI qui se fait attendre
Le HomePod mini 2 conserve le design sphérique de son prédécesseur, mais abandonne la puce S5 au profit d’un processeur Apple S10, apparu avec l’Apple Watch Series 10. Ce changement doit notamment permettre d’améliorer le traitement audio en temps réel et d’accueillir Siri AI, la nouvelle génération de l’assistant vocal d’Apple.
Avec Siri AI, l’enceinte promet de comprendre des demandes plus naturelles, de répondre à des questions générales en consultant le Web et d’interagir avec davantage d’applications. Associée à un iPhone ou un iPad compatible avec Apple Intelligence, elle pourra également exploiter le contexte personnel de l’utilisateur. Par exemple, retrouver une chanson recommandée par un proche dans Messages ou ajouter à une liste de courses les ingrédients d’une recette reçue par mail.
Apple conserve également la reconnaissance vocale de six personnes différentes, permettant à chaque membre du foyer de retrouver ses contenus et ses informations personnelles.
Il y a toutefois un hic. Siri AI ne sera pas disponible au lancement du HomePod mini 2, mais arrivera avec une prochaine mise à jour logicielle. Et pour les utilisateurs français, l’attente pourrait être encore plus longue : Apple annonce pour le moment un déploiement en anglais dans huit pays, sans communiquer de calendrier pour la France.
Un son surround et une nouvelle fonction lumineuse
Apple ne s’est heureusement pas contentée de changer le processeur. Le HomePod mini 2 inaugure Sound Glow, une nouvelle fonction qui transforme sa surface supérieure en animation lumineuse. Les couleurs évoluent au rythme de la musique, en fonction des basses et des aigus, et peuvent même reprendre les teintes de la pochette de l’album en cours de lecture. Un petit côté enceinte de soirée qui tranche avec la sobriété habituelle du constructeur.
La nouveauté la plus intéressante concerne toutefois le home cinéma. Associés à la nouvelle Apple TV 4K, quatre HomePod mini 2 peuvent désormais constituer un système surround. Les enceintes détectent automatiquement leur position dans la pièce pour ajuster la synchronisation et les niveaux sonores. Une configuration qui nécessite tout de même quatre appareils, organisés en deux paires.
Autre nouveauté bienvenue, le HomePod mini 2 peut devenir l’enceinte par défaut d’un Mac compatible Wi-Fi 6E, y compris pour les appels FaceTime. L'enceinte conserve par ailleurs ses fonctions de concentrateur domotique, avec le contrôle des accessoires Apple Maison et la détection des alarmes de fumée ou de monoxyde de carbone.
Le HomePod mini 2 sera disponible à un prix de 169 €. Cinq coloris sont proposés : rose, vert, bleu, blanc et minuit. Les précommandes démarrent ce 13 octobre, pour une disponibilité annoncée le 30 octobre.