Avec Siri AI, l’enceinte promet de comprendre des demandes plus naturelles, de répondre à des questions générales en consultant le Web et d’interagir avec davantage d’applications. Associée à un iPhone ou un iPad compatible avec Apple Intelligence, elle pourra également exploiter le contexte personnel de l’utilisateur. Par exemple, retrouver une chanson recommandée par un proche dans Messages ou ajouter à une liste de courses les ingrédients d’une recette reçue par mail.

Apple conserve également la reconnaissance vocale de six personnes différentes, permettant à chaque membre du foyer de retrouver ses contenus et ses informations personnelles.

Il y a toutefois un hic. Siri AI ne sera pas disponible au lancement du HomePod mini 2, mais arrivera avec une prochaine mise à jour logicielle. Et pour les utilisateurs français, l’attente pourrait être encore plus longue : Apple annonce pour le moment un déploiement en anglais dans huit pays, sans communiquer de calendrier pour la France.