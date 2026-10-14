La configuration la plus accessible repose sur quatre HomePod mini 2 à 169 € pièce, soit 676 € pour les enceintes, auxquels s'ajoutent 349 € pour la nouvelle Apple TV 4K. Au total, l'installation revient donc à 1 025 € pour un utilisateur partant de zéro.



Avec quatre HomePod de deuxième génération, la facture atteint 1 596 € pour les enceintes seules, soit 1 945 € avec l'Apple TV. Une configuration intermédiaire, avec deux grands HomePod à l'avant et deux mini 2 à l'arrière, représente 1 136 € d'enceintes. Les utilisateurs possédant déjà une paire compatible peuvent naturellement limiter l'investissement, à condition de disposer également de la nouvelle Apple TV.



À titre de comparaison, Samsung propose son ensemble HW-Q930H à 699 € en promotion, contre 899 € hors remise. Il comprend une barre de son annoncée en 9.1.4 canaux, deux enceintes arrière et un caisson de basses. L'Apple TV est certes aussi un lecteur multimédia, mais même au tarif hors promotion du Samsung, cet exemple illustre les différences d'équipement entre les deux solutions.



Apple mise plutôt sur la compacité de ses enceintes, leur intégration à son écosystème et la simplicité d'installation. Reste à savoir si ces avantages suffiront à compenser l'écart en équipement.