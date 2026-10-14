Avec sa nouvelle Apple TV 4K, Apple permet d'associer quatre HomePod pour profiter d'un son surround. Une solution séduisante par sa simplicité, mais qui représente un investissement conséquent. Face aux ensembles home cinéma traditionnels, que propose réellement cette nouvelle formule ?
Deux enceintes à l'avant, deux à l'arrière, avec un calibrage automatique de leur position : Apple entend simplifier l'installation d'un système home cinéma, sans amplificateur ni câblage audio entre les enceintes. Cette configuration à quatre HomePod constitue l'une des nouveautés de l'Apple TV 4K présentée le 13 octobre.
Elle nécessite toutefois la nouvelle Apple TV 4K et quatre HomePod compatibles : des mini 2, des HomePod de deuxième génération ou une combinaison des deux, avec des paires avant et arrière identiques. Les anciens HomePod mini sont exclus.
Un système surround qui peut rapidement coûter cher
La configuration la plus accessible repose sur quatre HomePod mini 2 à 169 € pièce, soit 676 € pour les enceintes, auxquels s'ajoutent 349 € pour la nouvelle Apple TV 4K. Au total, l'installation revient donc à 1 025 € pour un utilisateur partant de zéro.
Avec quatre HomePod de deuxième génération, la facture atteint 1 596 € pour les enceintes seules, soit 1 945 € avec l'Apple TV. Une configuration intermédiaire, avec deux grands HomePod à l'avant et deux mini 2 à l'arrière, représente 1 136 € d'enceintes. Les utilisateurs possédant déjà une paire compatible peuvent naturellement limiter l'investissement, à condition de disposer également de la nouvelle Apple TV.
À titre de comparaison, Samsung propose son ensemble HW-Q930H à 699 € en promotion, contre 899 € hors remise. Il comprend une barre de son annoncée en 9.1.4 canaux, deux enceintes arrière et un caisson de basses. L'Apple TV est certes aussi un lecteur multimédia, mais même au tarif hors promotion du Samsung, cet exemple illustre les différences d'équipement entre les deux solutions.
Apple mise plutôt sur la compacité de ses enceintes, leur intégration à son écosystème et la simplicité d'installation. Reste à savoir si ces avantages suffiront à compenser l'écart en équipement.
Dialogues, basses, consoles : quelques questions restent ouvertes
Au-delà du prix, une première inconnue concerne les formats audio réellement pris en charge. Si les grands HomePod savent déjà restituer des pistes Dolby Atmos, Apple ne précise pas encore comment sa nouvelle configuration à quatre enceintes exploitera les formats multicanaux, notamment avec les HomePod mini 2.
Même constat pour les basses. Les grands HomePod possèdent leur propre haut-parleur de graves, tandis que les mini 2 disposent de capacités acoustiques plus limitées. Apple ne prévoit pas de caisson additionnel officiellement compatible avec son système surround, contrairement à de nombreux ensembles concurrents.
La question des sources externes mérite également d'être éclaircie. L'Apple TV sait déjà récupérer le son d'une console ou d'un lecteur branché au téléviseur via HDMI ARC/eARC, y compris pour le diffuser sur des HomePod mini. En revanche, Apple n'a pas encore confirmé explicitement que cette fonction sera disponible avec quatre enceintes.
Enfin, il faudra vérifier la stabilité et la latence de cette installation entièrement sans fil, notamment pour les jeux vidéo.
Côté image, une autre absence mérite d'être signalée : Apple ne mentionne aucune compatibilité avec le Dolby Vision 2 pour sa nouvelle Apple TV 4K. Le constructeur reste pour l'heure silencieux sur la prise en charge de cette évolution du HDR dynamique.
Avec quatre HomePod, Apple propose une alternative originale aux installations home cinéma classiques, particulièrement intéressante pour ceux qui possèdent déjà des enceintes compatibles. Mais à plus de 1 000 € pour une configuration complète d'entrée de gamme, sa simplicité ne suffira pas à elle seule : la qualité sonore et les possibilités d'utilisation devront être au rendez-vous.