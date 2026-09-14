Et si le gain est bien réel sur le papier, il faut aussi relativiser son intérêt pratique. Entre un fichier 24 bits/48 kHz et son équivalent en 24 bits/192 kHz, la différence audible sera difficile à mettre en évidence pour beaucoup d’utilisateurs et dépendra fortement du mastering comme du matériel utilisé.



Enfin, le reste de tvOS 27 ne se limite pas à quelques retouches. Apple annonce des lancements d’applications jusqu’à 30 % plus rapides, un Centre de contrôle plus réactif et des connexions AirPlay accélérées. Apple Music gagne également AutoMix et Crossfade, tandis que Podcasts prend désormais en charge les contenus vidéo. Côté maison connectée, tvOS 27 ajoute notamment Thread 1.4 et les enregistrements 4K des caméras Apple Home, auxquels s’ajoutent de nouveaux réglages pour les manettes et plusieurs fonctions d’accessibilité.