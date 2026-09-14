Apple déploie tvOS 27 sur ses Apple TV 4K compatibles. La mise à jour apporte notamment le Hi-Res Lossless à Apple Music, avec une qualité pouvant grimper jusqu’en 24 bits/192 kHz. Mais elle marque aussi la fin du support pour deux anciens modèles, alors même qu’Apple n’a toujours pas renouvelé son boîtier.
Apple fait enfin sauter une limitation assez étonnante de l’Apple TV. Alors qu’Apple Music propose depuis plusieurs années des morceaux en Lossless et Hi-Res Lossless, le boîtier du constructeur restait jusqu’ici limité au Lossless standard. Avec tvOS 27, les Apple TV compatibles peuvent désormais profiter du Hi-Res Lossless via Apple Music, à condition bien sûr de disposer d’une chaîne audio adaptée. Une évolution qui poursuit le travail engagé par Apple sur la gestion audio de son boîtier avec tvOS 26.
Apple Music monte enfin en Hi-Res Lossless sur Apple TV
Apple indique que le Hi-Res Lossless permet d’aller jusqu’en 24 bits/192 kHz, contre 24 bits/48 kHz pour le Lossless standard. Sur Apple TV, la nouveauté passe par la sortie HDMI : il faudra donc surtout un ampli AV ou un autre équipement capable d’accepter et de traiter correctement un signal PCM à haute fréquence d’échantillonnage.
Toutes les installations ne profiteront cependant pas de la même manière du Hi-Res. Beaucoup de téléviseurs et de barres de son travaillent encore en 48 kHz, et Apple n’a pas encore documenté précisément le comportement de la sortie HDMI avec tvOS 27, ni confirmé si les applications tierces comme Qobuz ou Tidal pourront exploiter de la même façon une sortie jusqu’en 24 bits/192 kHz.
Et si le gain est bien réel sur le papier, il faut aussi relativiser son intérêt pratique. Entre un fichier 24 bits/48 kHz et son équivalent en 24 bits/192 kHz, la différence audible sera difficile à mettre en évidence pour beaucoup d’utilisateurs et dépendra fortement du mastering comme du matériel utilisé.
Enfin, le reste de tvOS 27 ne se limite pas à quelques retouches. Apple annonce des lancements d’applications jusqu’à 30 % plus rapides, un Centre de contrôle plus réactif et des connexions AirPlay accélérées. Apple Music gagne également AutoMix et Crossfade, tandis que Podcasts prend désormais en charge les contenus vidéo. Côté maison connectée, tvOS 27 ajoute notamment Thread 1.4 et les enregistrements 4K des caméras Apple Home, auxquels s’ajoutent de nouveaux réglages pour les manettes et plusieurs fonctions d’accessibilité.
Deux anciens modèles restent à quai
Avec tvOS 27, Apple réduit la liste des appareils encore compatibles avec la dernière version de son système. L’Apple TV HD de 2015 et l’Apple TV 4K de première génération de 2017 restent bloquées à tvOS 26. Seules les Apple TV 4K de deuxième génération, sorties en 2021, et de troisième génération, lancée en 2022, peuvent passer à tvOS 27.
La coupure est particulièrement nette pour l’Apple TV HD 32 Go, qu’Apple a ajoutée à sa liste de produits obsolètes le 31 mars 2026. Les deux anciens modèles continueront bien sûr de fonctionner sous tvOS 26, qui a encore reçu plusieurs mises à jour cette année, jusqu’à tvOS 26.6 fin juillet. Apple n’a toutefois pas précisé combien de temps cette branche continuera d’être maintenue.
Pour les utilisateurs concernés, la seule vraie option de remplacement reste aujourd’hui… l’Apple TV 4K de 2022, toujours dépourvue d’Apple Intelligence. Apple n’a en effet annoncé aucun nouveau boîtier lors de son événement du 9 septembre, alors même que des indices continuent de pointer vers une nouvelle génération nettement plus puissante.
Apple améliore donc sensiblement la partie audio d’un boîtier lancé il y a déjà quatre ans, tout en laissant toujours planer le doute sur son successeur.