Il y a des bugs qu’on tolère pendant des années… par habitude. Pourtant, ils ne sont pas forcément anodins, mais souvent difficiles à expliquer, impossibles à reproduire à la demande, et on finit par les attribuer à "la complexité du home cinéma moderne". Les problèmes audio de l’Apple TV font clairement partie de cette catégorie.
Rien de dramatique, sur le papier. Mais quand un film démarre avec une série de "pops", que l'on remarque parfois un léger décalage, ou que le volume change brutalement entre deux contenus, l’immersion en prend un coup. Avec tvOS 26.4, Apple ne promet pas un grand bouleversement, mais vient corriger ce qui était devenu une gêne presque "normale".
Un bug devenu courant
Le problème est apparu progressivement, au rythme de l’évolution des usages. Aujourd’hui, une même session peut enchaîner de la stéréo, du 5.1, puis de l’Atmos. Jusqu’ici, à chaque changement de format, l’Apple TV renégociait la connexion HDMI avec la barre de son ou l’ampli. Et c’est précisément à ce moment-là que survenaient les ennuis : pops audibles, coupures brèves, délais à la reprise du son, ou volumes incohérents.
Ces soucis ne dépendaient pas d’un modèle précis, ni d’un service en particulier. Ils variaient selon le contenu, le téléviseur, l’ampli ou la barre de son (souvent chez Sonos, mais pas uniquement).
Avec tvOS 26.4, Apple introduit une nouvelle option baptisée "Continuous Audio Connection". Son principe est simple : maintenir une connexion audio HDMI active en permanence, même lorsque le format du contenu change. L’audio est envoyé sous forme d’un flux HDMI non compressé, encapsulé via Dolby MAT (basé sur du LPCM), avec ou sans métadonnées Atmos selon le programme.
L’objectif n’est pas de transformer tous les contenus en Atmos, ni d’ajouter des canaux artificiels. Il s’agit d’éviter les renégociations brutales de la chaîne HDMI, justement là où naissaient la majorité des problèmes.
Une amélioration invisible, mais immédiatement perceptible
Dans les faits, cette nouvelle gestion audio se fait oublier. Et c’est précisément ce qui la rend efficace. Moins de claquements, moins de coupures, une reprise du son plus fluide, et surtout des volumes plus homogènes entre les différents formats. Plusieurs retours évoquent aussi la disparition du déséquilibre classique entre un 5.1 trop faible et un Atmos beaucoup plus fort.
Apple reste toutefois prudente. Certains amplificateurs plus anciens peuvent afficher "Atmos" même lorsque le contenu ne l’est pas réellement, en raison de la façon dont ils interprètent le signal Dolby MAT. Il s’agit d’un problème d’affichage, pas d’un changement du signal audio, et la fonction peut être désactivée si nécessaire. Enfin, quelques retours signalent des soucis ponctuels avec des contenus stéréo lorsque cette option est activée. Un rappel que tvOS 26.4 est encore en bêta, et que ce nouveau traitement audio reste en cours d’ajustement.
Dernier point essentiel : si l’Apple TV est reliée au téléviseur puis à une barre de son ou un ampli, le HDMI eARC est indispensable. Sans lui, les bénéfices de cette nouvelle gestion audio peuvent être limités, voire annulés.
À côté de cela, tvOS 26.4 acte aussi la disparition définitive d’iTunes sur l’Apple TV. Un ménage logique. Mais le vrai gain est ailleurs : Apple corrige enfin un défaut du streaming moderne que beaucoup subissaient sans vraiment le nommer. Une amélioration discrète, mais qui, au quotidien, change réellement l’expérience.