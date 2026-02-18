Dans les faits, cette nouvelle gestion audio se fait oublier. Et c’est précisément ce qui la rend efficace. Moins de claquements, moins de coupures, une reprise du son plus fluide, et surtout des volumes plus homogènes entre les différents formats. Plusieurs retours évoquent aussi la disparition du déséquilibre classique entre un 5.1 trop faible et un Atmos beaucoup plus fort.



Apple reste toutefois prudente. Certains amplificateurs plus anciens peuvent afficher "Atmos" même lorsque le contenu ne l’est pas réellement, en raison de la façon dont ils interprètent le signal Dolby MAT. Il s’agit d’un problème d’affichage, pas d’un changement du signal audio, et la fonction peut être désactivée si nécessaire. Enfin, quelques retours signalent des soucis ponctuels avec des contenus stéréo lorsque cette option est activée. Un rappel que tvOS 26.4 est encore en bêta, et que ce nouveau traitement audio reste en cours d’ajustement.



Dernier point essentiel : si l’Apple TV est reliée au téléviseur puis à une barre de son ou un ampli, le HDMI eARC est indispensable. Sans lui, les bénéfices de cette nouvelle gestion audio peuvent être limités, voire annulés.



À côté de cela, tvOS 26.4 acte aussi la disparition définitive d’iTunes sur l’Apple TV. Un ménage logique. Mais le vrai gain est ailleurs : Apple corrige enfin un défaut du streaming moderne que beaucoup subissaient sans vraiment le nommer. Une amélioration discrète, mais qui, au quotidien, change réellement l’expérience.