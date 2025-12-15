Apple ne fait pas toujours de grandes annonces pour ses évolutions les plus utiles. La preuve avec tvOS 26.2, une mise à jour passée relativement inaperçue, mais qui corrige enfin l’un des irritants historiques de l’Apple TV : la gestion des profils utilisateurs au sein d’un même foyer.
Derrière les évolutions visibles de tvOS, Apple continue d’affiner l’Apple TV par petites touches. Des ajustements parfois discrets, rarement mis en avant, mais qui traduisent une meilleure compréhension des usages réels dans les foyers. La gestion des profils en fait partie, et la mise à jour tvOS 26.2 marque à ce titre un tournant plus important qu’il n’y paraît.
Des profils enfin accessibles sans compte Apple
Jusqu’à présent, créer un profil distinct sur l’Apple TV impliquait obligatoirement de disposer d’un compte Apple. Une contrainte peu compréhensible pour les familles, souvent forcées de passer par le partage familial, même pour des usages simples. Avec tvOS 26.2, Apple assouplit nettement cette logique puisqu'il devient possible de créer des profils (adultes ou enfants) sans qu'un compte Apple ne soit forcément nécessaire, directement depuis l’interface de l’Apple TV.
Concrètement, chaque membre du foyer peut désormais profiter de son propre historique de visionnage, de recommandations personnalisées et de listes de contenus, sans avoir à gérer d’identifiant ou de mot de passe. Pour les enfants, Apple ajoute également des filtres de contenus adaptés à l’âge, intégrés à l’app Apple TV.
Cette évolution reste toutefois cantonnée à l’écosystème Apple. Les profils fonctionnent uniquement dans les applications de la marque, à commencer par l’app Apple TV, qui agrège les contenus d’Apple TV+, mais aussi de Disney+, Prime Video ou HBO Max. Une API existe pourtant pour permettre à des services tiers comme Netflix de s’y connecter, mais aucun grand acteur ne l’exploite pour l’instant.
Une évolution utile, qui pourrait aller encore plus loin
Autre nouveauté bienvenue : la possibilité de verrouiller un profil à l’aide d’un code PIN à quatre chiffres. Une protection utile pour éviter que les enfants ne naviguent librement entre les profils, même si son efficacité reste limitée : le verrouillage ne s’applique qu’à l’app Apple TV et ne bloque pas l’accès aux autres applications. Aucune gestion du temps d’écran n’est encore proposée.
Apple ajoute également la possibilité de définir une langue différente par utilisateur, un détail en apparence, mais qui peut faire la différence dans les foyers multilingues.
Disponible dès maintenant sur Apple TV HD et Apple TV 4K, tvOS 26.2 n’est pas une révolution. Mais c’est précisément ce genre d’ajustement discret, pensé pour le quotidien, qui rend l’Apple TV un peu plus cohérente… et enfin plus simple à partager.