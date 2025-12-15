Autre nouveauté bienvenue : la possibilité de verrouiller un profil à l’aide d’un code PIN à quatre chiffres. Une protection utile pour éviter que les enfants ne naviguent librement entre les profils, même si son efficacité reste limitée : le verrouillage ne s’applique qu’à l’app Apple TV et ne bloque pas l’accès aux autres applications. Aucune gestion du temps d’écran n’est encore proposée.



Apple ajoute également la possibilité de définir une langue différente par utilisateur, un détail en apparence, mais qui peut faire la différence dans les foyers multilingues.



Disponible dès maintenant sur Apple TV HD et Apple TV 4K, tvOS 26.2 n’est pas une révolution. Mais c’est précisément ce genre d’ajustement discret, pensé pour le quotidien, qui rend l’Apple TV un peu plus cohérente… et enfin plus simple à partager.