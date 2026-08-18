Apple laisse cette année tous les iPhone compatibles avec iOS 26 accéder à iOS 27, jusqu'à l'iPhone 11 sorti en 2019. En revanche, entre les iPad, Apple Watch, Mac et Apple TV, 16 appareils au total, perdent l'accès aux nouvelles versions du système.
Si l'année dernière, seule une poignée d'appareils avait été laissée sur la touche, cette année, les mises à jour système sont un peu plus agressives.
Un cycle 2026 nettement plus sévère que celui de 2025
Avec l'arrivée d'iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 et tvOS 27 en septembre, Apple écarte seize appareils de ses mises à jour : cinq iPad, dont l'iPad Air 3e génération et l'iPad mini 5e génération, cinq Apple Watch (Series 6, 7 et 8, la Watch Ultra originale et la Watch SE de 2e génération), quatre Mac, parmi lesquels le MacBook Pro 16 pouces de 2019 et l'iMac 2020, et deux Apple TV, l'Apple TV HD et l'Apple TV 4K. Aucun iPhone ne figure sur cette liste, même si certaines fonctions, notamment liées à l'intelligence artificielle, restent réservées aux modèles les plus récents.
La coupe était plus limitée un an plus tôt. iOS 26, sorti en septembre 2025, avait mis fin au support des iPhone XR, XS et XS Max, seuls modèles équipés de la puce A12 à ne pas franchir le cap. Ces trois terminaux avaient bénéficié de six ans de suivi logiciel. Côté tablettes, iPadOS 26 n'avait exclu qu'un seul modèle, l'iPad de 7e génération sorti en 2019. Soulignons que lorsque tout le parc compatible bascule sur la version suivante, comme cela s'est produit avec iOS 17 puis iOS 18, la diffusion des correctifs de sécurité sur l'ancienne version s'arrête généralement au bout d'un an. Et c'est ce qui pourrait se reproduire pour iOS 26 une fois iOS 27 disponible.
Désormais, pour les iPad, Apple requiert au moins une puce A14 ou une puce M1 au minimum. Ce n'est donc pas tant un nombre d'années prédéterminé de support logiciel décidé par Apple, mais plutôt les performances du SoC embarqué face aux nouveautés logicielles (même si les deux sont souvent liés).
Évidemment, même sur les terminaux qui ne disposent pas de la dernière version de l'OS, Apple continue de diffuser des correctifs de sécurité pendant plusieurs années. iOS 15, utilisé par l'iPhone 6s et l'iPhone 7, en reçoit encore aujourd'hui, et iOS 12 a reçu en janvier dernier son premier correctif depuis 2023, pour garder iMessage et FaceTime actifs sur l'iPhone 5s au-delà de janvier 2027.
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