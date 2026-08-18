Avec l'arrivée d'iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 et tvOS 27 en septembre, Apple écarte seize appareils de ses mises à jour : cinq iPad, dont l'iPad Air 3e génération et l'iPad mini 5e génération, cinq Apple Watch (Series 6, 7 et 8, la Watch Ultra originale et la Watch SE de 2e génération), quatre Mac, parmi lesquels le MacBook Pro 16 pouces de 2019 et l'iMac 2020, et deux Apple TV, l'Apple TV HD et l'Apple TV 4K. Aucun iPhone ne figure sur cette liste, même si certaines fonctions, notamment liées à l'intelligence artificielle, restent réservées aux modèles les plus récents.

La coupe était plus limitée un an plus tôt. iOS 26, sorti en septembre 2025, avait mis fin au support des iPhone XR, XS et XS Max, seuls modèles équipés de la puce A12 à ne pas franchir le cap. Ces trois terminaux avaient bénéficié de six ans de suivi logiciel. Côté tablettes, iPadOS 26 n'avait exclu qu'un seul modèle, l'iPad de 7e génération sorti en 2019. Soulignons que lorsque tout le parc compatible bascule sur la version suivante, comme cela s'est produit avec iOS 17 puis iOS 18, la diffusion des correctifs de sécurité sur l'ancienne version s'arrête généralement au bout d'un an. Et c'est ce qui pourrait se reproduire pour iOS 26 une fois iOS 27 disponible.