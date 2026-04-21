iOS 27 arrive dans quelques mois dans les iPhone. Et comme chaque année, des smartphones d'Apple sont exclus de la liste de la mise à jour !
Dans moins de deux mois, à l'occasion de la WWDC 2026, le public pourra découvrir la nouvelle version d'iOS, iOS 27. Une nouvelle édition qui devrait bénéficier d'un nouveau design, et surtout d'un Siri dopé par les modèles IA Gemini de Google, pour offrir des conversations de bien meilleure qualité. Malheureusement, tous les possesseurs d'iPhone n'auront pas le droit à cette nouveauté.
Les iPhone 11 n'auront pas le droit à iOS 27
Chaque année, de nouveaux iPhone deviennent plus ou moins obsolètes. Et rien n'indique mieux ce statut pour un modèle que le moment où il n'a plus le droit de bénéficier de la nouvelle édition d'iOS.
Et on connaît les prochains exclus, pour iOS 27, grâce à une fuite du leaker Instant Digital, qui vient de poster l'information sur le réseau social Weibo. Il s'agit des modèles suivants :
- iPhone 11 ;
- iPhone 11 Pro ;
- iPhone 11 Pro Max ;
- iPhone SE (2è génération).
Des mises à jours de sécurité pour iOS 26 continueront d'arriver pendant deux ans
Tous les modèles sortis après cette génération, soit les iPhone 12, lancés à l'autonome 2020, pourront eux télécharger iOS 27 et bénéficier de ses nouveautés. On n'est pas étonné de cette information, qui semble assez fiable, puisque les iPhone 11 auront sept ans au moment du lancement des iPhone 18 (et d'iOS 27), lors de la prochaine keynote de rentrée.
À noter tout de même si vous êtes un heureux propriétaire d'un de ces appareils, et que vous n'avez pas particulièrement envie de changer de téléphone, que cette exclusion ne met pas tout de suite sur la touche votre smartphone. Les iPhone 11 et l'iPhone SE 2 qui vont rester sur iOS 26 bénéficieront pendant encore au moins deux ans de mises à jour de sécurité, ce qui permettra de ne pas laisser votre téléphone sans défense.