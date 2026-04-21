Tous les modèles sortis après cette génération, soit les iPhone 12, lancés à l'autonome 2020, pourront eux télécharger iOS 27 et bénéficier de ses nouveautés. On n'est pas étonné de cette information, qui semble assez fiable, puisque les iPhone 11 auront sept ans au moment du lancement des iPhone 18 (et d'iOS 27), lors de la prochaine keynote de rentrée.

À noter tout de même si vous êtes un heureux propriétaire d'un de ces appareils, et que vous n'avez pas particulièrement envie de changer de téléphone, que cette exclusion ne met pas tout de suite sur la touche votre smartphone. Les iPhone 11 et l'iPhone SE 2 qui vont rester sur iOS 26 bénéficieront pendant encore au moins deux ans de mises à jour de sécurité, ce qui permettra de ne pas laisser votre téléphone sans défense.