iPadOS 27 : votre iPad sera-t-il compatible ? Ce n'est pas aussi simple, loin de là

Pour pouvoir installer iPadOS 27, Apple exige désormais que la tablette dispose d'au moins la puce A14, ou la puce M1. Il s'agit donc du seuil minimal pour recevoir la mise à jour prévue pour le mois de septembre.

Cela laisse sur le carreau 5 modèles actuellement compatibles avec iPadOS 26 mais qui ne pourront pas profiter de la prochein version :

l'iPad Pro 11 pouces (1re génération) ;

l'iPad Pro 12,9 pouces (3e génération), sortis en 2018 avec une puce A12X Bionic ;

l'iPad Air (3e génération) ;

l'iPad (8e génération) ;

l'iPad mini (5e génération) parus en 2019 et 2020 avec une puce A12 Bionic.

L'an dernier, iPadOS 26 n'avait écarté qu'un seul modèle, le septième iPad ; ces cinq tablettes, elles, étaient encore prises en charge il y a un an.

Mais il ne suffit pas simplement d'avoir passé ce premier seuil. Les modèles compatibles ne seront pas tous égaux. La puce M1 ou une version plus récente est nécessaire pour profiter de la majorité des outils d'Apple Intelligence et de Siri AI. Les modèles sans puce de la famille M, comme l'iPad de 9e génération ou l'iPad (A16), reçoivent bien iPadOS 27 et ses optimisations générales, mais une partie de l'intelligence artificielle leur reste fermée, certaines fonctions exigeant spécifiquement une puce M.