iPadOS 27 : votre iPad sera-t-il compatible ? Ce n'est pas aussi simple, loin de là

La mise à jour iPadOS 27, présentée en début de mois lors de la WWDC 2026, sera un peu particulière. Certains modèles ne pourront pas en profiter tandis que d'autres n'en profiteront que partiellement.
Compatible ou non ? Ce n'est finalement pas la seule question à se poser. Apple complique les choses. Et c'est encore plus vrai chez nous, au sein de l'Union européenne.
iPadOS 27 : Exclusions, limitations et restrictions
Pour pouvoir installer iPadOS 27, Apple exige désormais que la tablette dispose d'au moins la puce A14, ou la puce M1. Il s'agit donc du seuil minimal pour recevoir la mise à jour prévue pour le mois de septembre.
Cela laisse sur le carreau 5 modèles actuellement compatibles avec iPadOS 26 mais qui ne pourront pas profiter de la prochein version :
- l'iPad Pro 11 pouces (1re génération) ;
- l'iPad Pro 12,9 pouces (3e génération), sortis en 2018 avec une puce A12X Bionic ;
- l'iPad Air (3e génération) ;
- l'iPad (8e génération) ;
- l'iPad mini (5e génération) parus en 2019 et 2020 avec une puce A12 Bionic.
L'an dernier, iPadOS 26 n'avait écarté qu'un seul modèle, le septième iPad ; ces cinq tablettes, elles, étaient encore prises en charge il y a un an.
Mais il ne suffit pas simplement d'avoir passé ce premier seuil. Les modèles compatibles ne seront pas tous égaux. La puce M1 ou une version plus récente est nécessaire pour profiter de la majorité des outils d'Apple Intelligence et de Siri AI. Les modèles sans puce de la famille M, comme l'iPad de 9e génération ou l'iPad (A16), reçoivent bien iPadOS 27 et ses optimisations générales, mais une partie de l'intelligence artificielle leur reste fermée, certaines fonctions exigeant spécifiquement une puce M.
Et d'ailleurs, même au sein de la famille M, l'écart se prolonge. Certaines fonctions de Siri AI s'appuient sur un modèle d'intelligence artificielle exécuté directement sur l'appareil, ce qui demande davantage de mémoire vive. Apple réserve ces capacités aux iPad dotés d'une puce M4 et d'au moins 12 Go de RAM, un palier atteint par l'iPad Air M4, l'iPad Pro M4 de 2024 (16 Go) et les iPad Pro M5. Les iPad Pro M4 vendus avec 8 Go de RAM, pourtant équipés de la même puce, en restent privés.
Cette hiérarchie matérielle est elle-même bousculée chez nous, au sein de l'Union européenne. En raison du Digital Markets Act, Apple ne déploiera Siri AI ni sur iOS 27 ni sur iPadOS 27 sur le Vieux Continent au lancement, quel que soit le modèle d'iPad possédé. Un iPad Pro M4 de 16 Go n'y aura pas plus accès qu'un modèle d'entrée de gamme. La firme indique avoir soumis plusieurs propositions aux régulateurs européens au cours des derniers mois, restées sans suite, sans communiquer de calendrier pour la région. La restriction ne s'étend en revanche pas à macOS 27, watchOS 27 ni visionOS 27, où Siri AI reste accessible en Europe sans limitation.