Apple vient de déployer une mise à jour pour ses boîtiers multimédias qui corrige plusieurs problèmes irritants. L'occasion également de faire le ménage dans l'interface en supprimant deux applications devenues obsolètes.
Déployée depuis quelques heures, tvOS 26.4 s'adresse aux propriétaires d'Apple TV 4K et d'Apple TV HD lancées à partir de 2015. La mise à jour s’installe directement depuis les paramètres du système, via la rubrique dédiée aux logiciels. Elle apporte notamment un correctif lié à l’audio, enrichit les options de personnalisation des sous-titres, introduit un nouvel outil de recommandation de contenus et acte la suppression de deux applications historiques au profit d’une interface centralisée.
Apple TV : tvOS 26.4 corrige les coupures audio et simplifie les sous-titres
La dernière mise à jour s’attaque en priorité à un défaut identifié sur l’Apple TV 4K : les transitions audio entre contenus aux formats différents. Jusqu’à présent, passer d’un programme en Dolby Atmos à une piste stéréo pouvait entraîner des coupures ou des perturbations sonores.
Apple corrige ce point avec un nouveau réglage nommé « Continuous Audio Connection », accessible dans les paramètres vidéo et audio. Le boîtier s’appuie désormais sur une connexion Dolby MAT pour assurer une continuité de lecture entre les formats. Le constructeur précise que certains équipements audio plus anciens peuvent indiquer un signal Atmos, sans que cela n’altère les mixages d’origine.
La mise à jour apporte aussi un gain de confort du côté des sous-titres. Leur personnalisation peut dorénavant s’effectuer directement depuis le lecteur vidéo, sans repasser par les menus système. Un bouton dédié permet d’ajuster à la volée la taille, le style ou encore le fond, y compris dans les applications qui utilisent le lecteur natif de l’Apple TV.
Une interface unifiée et un nouvel outil de recommandations
tvOS 26.4 enterre définitivement deux applications installées de longue date : iTunes TV Shows et iTunes Movies. Leur retrait s’accompagne d’un regroupement complet des contenus au sein de l’application Apple TV, qui s'impose désormais comme la seule porte d’entrée pour la lecture et la navigation.
Dans le même temps, le géant de Cupertino enrichit l'application Apple TV avec une nouvelle rubrique baptisée « Genius Browse ». Cet outil de recommandation met en avant films et séries à travers des sélections thématiques, renouvelées en fonction des habitudes de visionnage de chacun. On y retrouve par exemple des catégories comme des « drames familiaux doux-amers » ou des programmes « pour se remonter le moral », auxquelles s’ajoutent des sélections organisées par ambiance, par genre ou encore selon le moment de visionnage.
Comme souvent, la mise à jour s’accompagne enfin d’améliorations de performances et de stabilité, sans précisions supplémentaires de la part d’Apple.