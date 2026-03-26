La dernière mise à jour s’attaque en priorité à un défaut identifié sur l’Apple TV 4K : les transitions audio entre contenus aux formats différents. Jusqu’à présent, passer d’un programme en Dolby Atmos à une piste stéréo pouvait entraîner des coupures ou des perturbations sonores.

Apple corrige ce point avec un nouveau réglage nommé « Continuous Audio Connection », accessible dans les paramètres vidéo et audio. Le boîtier s’appuie désormais sur une connexion Dolby MAT pour assurer une continuité de lecture entre les formats. Le constructeur précise que certains équipements audio plus anciens peuvent indiquer un signal Atmos, sans que cela n’altère les mixages d’origine.

La mise à jour apporte aussi un gain de confort du côté des sous-titres. Leur personnalisation peut dorénavant s’effectuer directement depuis le lecteur vidéo, sans repasser par les menus système. Un bouton dédié permet d’ajuster à la volée la taille, le style ou encore le fond, y compris dans les applications qui utilisent le lecteur natif de l’Apple TV.