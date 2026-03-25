Deux nouvelles fonctions débarquent dès aujourd'hui sur l'interface automobile d'Apple. Mais c'est une troisième fonctionnalité, promise depuis plusieurs mois, qui retient toute l'attention des utilisateurs d'iPhone.
iOS 26.4 est disponible au téléchargement depuis ce mardi. La mise à jour déploie deux nouveautés pour CarPlay : des assistants vocaux IA peuvent désormais être utilisés en voiture, et un widget musical fait son apparition dans l'interface. Apple travaille également sur une fonction plus attendue, la diffusion de vidéos sur l'écran du tableau de bord, dont les premières traces viennent d'être repérées.
iOS 26.4 : CarPlay s’ouvre aux assistants IA et élargit ses fonctionnalités
Comme évoqué il y a plusieurs semaines, l'arrivée des chatbots vocaux constitue la principale nouveauté d'iOS 26.4. Apple autorise désormais une nouvelle catégorie d'applications sur son interface automobile : les assistants conversationnels basés sur l'IA. ChatGPT, Google Gemini ou Claude pourront ainsi être sollicités pendant la conduite, une première pour ces services jusque-là cantonnés aux smartphones.
Le constructeur californien impose toutefois des garde-fous stricts. Ces applications devront se lancer directement en mode vocal, sans afficher de texte ni d'image à l'écran, afin de limiter les sources de distraction au volant. Siri conserve par ailleurs son statut d'assistant par défaut, sans possibilité de substitution pour l'instant.
Parallèlement, iOS 26.4 introduit un widget Ambient Music dans les piles personnalisables de CarPlay. Accessible via les réglages du système, cette option permet de lancer rapidement des playlists thématiques (concentration, détente, bien-être ou sommeil), à l'image de ce qu'Apple propose déjà sur l'écran d'accueil de l'iPhone.
La vidéo sur CarPlay se précise, mais reste sous conditions
La lecture de contenus vidéo sur l'écran de bord reste la fonctionnalité la plus attendue. Évoquée lors de la conférence WWDC de l'an passé, elle devait initialement figurer dans iOS 26.0, mais son déploiement a été reporté. La première version bêta d'iOS 26.4 contenait d'ailleurs plusieurs indices pointant vers son arrivée imminente.
Le géant de Cupertino prévoit d'utiliser sa technologie AirPlay pour diffuser les vidéos, avec Apple TV comme première application compatible. Des messages spécifiques apparaîtraient pour orienter les utilisateurs vers un abonnement si nécessaire. La firme n'a cependant pas confirmé la présence de cette fonction dans la version finale d'iOS 26.4, laissant planer un doute sur le calendrier exact.
Cette réserve tient aussi à des contraintes techniques : chaque constructeur automobile devra valider et intégrer cette option dans ses véhicules, en veillant à bloquer son accès lorsque le moteur tourne et que le conducteur est au volant. On évitera ainsi de transformer le tableau de bord en écran de cinéma improvisé en pleine circulation.