Comme évoqué il y a plusieurs semaines, l'arrivée des chatbots vocaux constitue la principale nouveauté d'iOS 26.4. Apple autorise désormais une nouvelle catégorie d'applications sur son interface automobile : les assistants conversationnels basés sur l'IA. ChatGPT, Google Gemini ou Claude pourront ainsi être sollicités pendant la conduite, une première pour ces services jusque-là cantonnés aux smartphones.

Le constructeur californien impose toutefois des garde-fous stricts. Ces applications devront se lancer directement en mode vocal, sans afficher de texte ni d'image à l'écran, afin de limiter les sources de distraction au volant. Siri conserve par ailleurs son statut d'assistant par défaut, sans possibilité de substitution pour l'instant.

Parallèlement, iOS 26.4 introduit un widget Ambient Music dans les piles personnalisables de CarPlay. Accessible via les réglages du système, cette option permet de lancer rapidement des playlists thématiques (concentration, détente, bien-être ou sommeil), à l'image de ce qu'Apple propose déjà sur l'écran d'accueil de l'iPhone.