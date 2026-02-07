Apple s'apprête à ouvrir les portes de CarPlay aux assistants conversationnels tiers. Une première qui va permettre aux automobilistes d'échanger avec ChatGPT, Gemini ou Claude directement depuis leur tableau de bord.
Jusqu'à présent, les conducteurs utilisant CarPlay devaient se contenter de Siri pour interagir vocalement avec leur véhicule. Si tel est votre cas, alors nous avons une bonne nouvelle pour vous : cette restriction va bientôt disparaître. D'après Bloomberg, la firme de Cupertino prévoit d'autoriser l'intégration d'applications d'intelligence artificielle tierces dans son système embarqué. OpenAI, Google et Anthropic pourront ainsi proposer leurs chatbots aux utilisateurs dans les prochains mois.
CarPlay : les chatbots arrivent, mais ne vont pas remplacer Siri
Que les choses soient claires d'entrée de jeu : les applications d’intelligence artificielle, qu'il s'agisse de Claude, ChatGPT ou encore Gemini, pourront bel et bien être utilisées pour poser des questions ou dialoguer vocalement, mais elles ne seront pas autorisées à piloter des fonctions du véhicule ni à contrôler celles de l'iPhone.
De plus, contrairement à Siri, ces assistants tiers ne répondront à aucun mot d'activation vocal. En effet, il faudra d'abord lancer manuellement l'application concernée. Une fois ouverte, celle-ci basculera alors automatiquement en mode conversation vocale, ce qui devrait malgré tout considérablement simplifier l'expérience des utilisateurs au volant.
Une évolution qui accompagnera la refonte de Siri
Ce déploiement devrait coïncider avec l'arrivée d'une version profondément remaniée de Siri, prévue avec iOS 26.4. L'assistant d'Apple s'appuiera sur les modèles de langage de Google pour offrir des réponses plus personnalisées, gérer des tâches complexes en plusieurs étapes et assurer une meilleure continuité entre les applications. Une fonctionnalité baptisée World Knowledge Answers lui permettra également de chercher sur le web et de synthétiser les contenus trouvés.
À plus long terme, Apple prévoit même d’aller encore plus loin. Dans une version ultérieure du système, probablement iOS 27, Siri devrait adopter de véritables capacités de chatbot. L’objectif est évidemment de renforcer la compétitivité de l’assistant maison de la Pomme face aux solutions déjà bien établies que sont Gemini, Claude et ChatGPT. Il reste maintenant à Apple à concrétiser ces promesses.
