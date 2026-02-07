Que les choses soient claires d'entrée de jeu : les applications d’intelligence artificielle, qu'il s'agisse de Claude, ChatGPT ou encore Gemini, pourront bel et bien être utilisées pour poser des questions ou dialoguer vocalement, mais elles ne seront pas autorisées à piloter des fonctions du véhicule ni à contrôler celles de l'iPhone.

De plus, contrairement à Siri, ces assistants tiers ne répondront à aucun mot d'activation vocal. En effet, il faudra d'abord lancer manuellement l'application concernée. Une fois ouverte, celle-ci basculera alors automatiquement en mode conversation vocale, ce qui devrait malgré tout considérablement simplifier l'expérience des utilisateurs au volant.