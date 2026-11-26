Le ministère des Armées intègre officiellement la lutte anti-drones au pacte drones aériens de défense. Les start-up comme les grands groupes y sont conviés, avec à la clé une meilleure visibilité sur ce dont les armées ont besoin.
Le ministère des Armées et des Anciens combattants a annoncé ce jeudi 26 novembre l'intégration de la lutte anti-drones (LAD) au pacte drones aériens de défense, une initiative de la Direction générale de l'armement (DGA). La ministre déléguée Alice Rufo a officialisé cette extension la veille, chez le spécialiste franco-italien du semi-conducteur, STMicroelectronics, à Montrouge, devant plus de 150 industriels et représentants du ministère. Des programmes d'armement, des solutions réactives et divers projets innovants sont d'ores et déjà déjà engagés, allant des drones intercepteurs aux armes laser.
Pourquoi le pacte drones aériens s'ouvre à la lutte anti-drones
Alice Rufo le dit, « nous ne pouvons pas penser séparément le développement de nos capacités drones et celui des moyens destinés à les neutraliser. » Jusqu'ici, le pacte se concentrait sur les drones aériens. Il s'ouvre désormais à ceux qui savent les clouer au sol, car le ministère des Armées mise sur les synergies entre les deux domaines. Après tout, mieux vaut bien connaître l'engin que l'on traque.
Concrètement, ce pacte fait office de dialogue entre l'État et les industriels. Les armées disent ce dont elles ont besoin, les entreprises ce qu'elles savent faire, et tous définissent ensemble les technologies clés. La méthode a déjà porté ses fruits. Souvenez-vous, en février, son premier bilan affichait 1 000 drones livrés en moins d'un an par le Français Harmattan AI, pour moins de 1 000 euros pièce, avant une nouvelle commande de 5 000 appareils.
Aux commandes du pacte drones aériens de défense, on trouve la Direction générale de l'armement (DGA), le premier acheteur de l'État. Elle est épaulée par le GICAT, qui fédère plus de 500 entreprises de la défense terrestre et dont le président était à Montrouge. L'état-major, les trois armées et d'autres ministères complètent la table. Tous ont pour but d'offrir à la France un tissu solide d'entreprises capables de concevoir et de produire ces équipements, ce que les militaires appellent la base industrielle et technologique de défense (BITD), au service des armées françaises, comme des alliées.
Alors pourquoi maintenant ? Il y a évidemment l'évidence de la guerre qui frappe aux portes de l'Europe. Comme l'ont montré les conflits récents en Ukraine et au Moyen-Orient, la lutte anti-drones est devenue un enjeu opérationnel majeur pour les trois armées, rappelle le ministère. La menace pèse autant sur les opérations extérieures que sur le territoire national. La rade de Toulon en a fait l'expérience après avoir constaté, entre le 9 et le 13 octobre, que des drones non autorisés avaient survolé de nuit la base navale, un site de la DGA et le 54e régiment d'artillerie d'Hyères. On rappelle que malgré le brouillage, aucun des petits aéronefs ne fut récupéré.
Du laser au canon de 20 mm, l'arsenal anti-drones prend forme
La DGA mène déjà deux programmes d'armement. PARADE est un dispositif de protection anti-drones modulaire, que l'on déploie là où il faut, tandis que MILAD regroupe des moyens mobiles de lutte anti-drones. Elle compte aussi une solution réactive, LADAC, dédiée à la lutte anti-drone depuis les avions de combat. Les forces disposent de leurs propres solutions réactives, du VAB ARLAD à Proteus, un canon de 20 mm monté sur camion. Enfin, l'Agence de l'innovation de défense (AID) porte le projet de drones intercepteurs ELISA et soutient le développement des armes laser.
Le cadre se veut ouvert à tous, « de la start-up au grand groupe », pour embrasser un paysage industriel foisonnant, aux solutions plus ou moins mûres. Le vivier tricolore est de plus en plus séduisant, puisqu'au début du mois de novembre, la start-up française Alta Ares a remporté six des seize lots du contrat-cadre anti-drone de l'OTAN. Les industriels gagneront aussi en visibilité sur les besoins des armées et sur les modes de contractualisation. Les militaires, eux, auront un poste d'observation privilégié sur les dernières capacités technologiques.
Ce nouveau volet prendra la forme d'un forum, un espace d'échange régulier où se retrouveront des experts de la DGA, des militaires et des industriels, pour ajuster au fil du temps les besoins des armées et les technologies à développer. Les solutions y seront testées en continu avec le Centre expert référent lutte anti-drones (CeRLAD), le centre d'expertise qui évalue les équipements anti-drones, et qui a prouvé pendant le conflit au Moyen-Orient qu'il savait le faire vite. Il y a évidemment la question des moyens. En juillet, un rapport sénatorial relevait qu'aucun financement n'était prévu pour la lutte anti-drones dans SAFE, le dispositif d'emprunt européen commun dont la France a obtenu 15,1 milliards d'euros pour sa défense. Pour que « l'épée et le bouclier » puissent vraiment « avancer ensemble », il faudra aussi de quoi forger ce fameux bouclier.