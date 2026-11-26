Ce nouveau volet prendra la forme d'un forum, un espace d'échange régulier où se retrouveront des experts de la DGA, des militaires et des industriels, pour ajuster au fil du temps les besoins des armées et les technologies à développer. Les solutions y seront testées en continu avec le Centre expert référent lutte anti-drones (CeRLAD), le centre d'expertise qui évalue les équipements anti-drones, et qui a prouvé pendant le conflit au Moyen-Orient qu'il savait le faire vite. Il y a évidemment la question des moyens. En juillet, un rapport sénatorial relevait qu'aucun financement n'était prévu pour la lutte anti-drones dans SAFE, le dispositif d'emprunt européen commun dont la France a obtenu 15,1 milliards d'euros pour sa défense. Pour que « l'épée et le bouclier » puissent vraiment « avancer ensemble », il faudra aussi de quoi forger ce fameux bouclier.