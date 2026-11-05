Le principe du contrat-cadre est plutôt simple. Plutôt que de lancer chacun leur propre appel d'offres, une procédure souvent longue, les pays de l’OTAN laissent l'Alliance faire le tri une bonne fois pour toutes. Les systèmes sélectionnés rejoignent alors un catalogue commun, une sorte de carte de restaurant validée à l'avance, dans lequel chaque armée peut ensuite acheter ou louer ce dont elle a besoin, sans nouvelle mise en concurrence. Dans le cas d'Alta Ares, ce catalogue porte un nom un brin technique, la Drone Edge C-UAS Marketplace. « C-UAS » désigne en anglais la lutte contre les drones. Ce catalogue est né du plan d’action de l'OTAN pour l'adoption rapide, qui vise à simplifier les achats et à équiper les armées plus vite. L'Alliance financera même des démonstrations et des essais pour aider les pays membres à adopter ces systèmes.