Apple teste de nouveaux contrôles pour mieux encadrer l’accès des applications aux fichiers et aux autres logiciels du Mac. Avec la deuxième bêta de macOS 27.3, l’utilisateur est davantage invité à limiter les permissions plutôt qu’à donner les clés de toute sa machine.
L’IA s’installe sur nos ordinateurs, mais Apple n’entend pas lui dérouler le tapis rouge sans quelques contrôles à l’entrée. Le constructeur, qui fait de la protection des données un argument de vente, voit les assistants réclamer des accès toujours plus larges pour travailler à notre place. Avec macOS 27.3, il commence à mettre en œuvre le durcissement annoncé début octobre. Les utilisateurs pourront toujours accorder ces permissions, mais le système fera davantage pour leur expliquer ce qu’ils s’apprêtent à autoriser.
Donner accès à un dossier plutôt qu’à tout le disque
Apple détaille aujourd’hui les changements introduits avec macOS 27.3 bêta 2. Deux catégories sont concernées : l’accès complet au disque et les permissions permettant de contrôler l’ordinateur et d’accéder aux données.
Le système encourage désormais à sélectionner uniquement les dossiers ou les applications nécessaires au travail demandé. Il propose aussi de configurer une application pour qu’elle sollicite l’autorisation à chaque accès, plutôt que de lui accorder une permission permanente.
La distinction est importante : consulter des fichiers et prendre la main sur un autre logiciel ne sont pas la même opération. Apple sépare ainsi le réglage « Device Control and Data Access » en deux sections, « System & App Protection Override » et « Accessibility ». Un indicateur signale également lorsqu’une application en contrôle une autre.
L’objectif est de mieux montrer la portée des autorisations avant leur validation. Pour un assistant chargé de ranger un dossier de factures, un accès limité peut suffire. Lui permettre de consulter beaucoup plus de données mérite une décision distincte.
Un nouveau réglage pensé pour les agents IA : Apple prépare-t-elle le terrain pour le sien ?
Ces changements apparaîtront lors de nouvelles demandes de permissions. Les accès accordés avant macOS 27.3 restent valables : installer la mise à jour ne retirera donc pas automatiquement les droits déjà confiés à des applications.
Les agents IA sont particulièrement concernés par les risques d’un accès étendu, mais les nouveaux contrôles s’appliquent aussi à d’autres logiciels. Des dispositions spécifiques sont prévues pour les applications de sauvegarde et les technologies d’assistance, dont certaines fonctions nécessitent justement des permissions importantes.
Est-ce qu’Apple prépare le terrain avant le lancement de son propre agent IA ? Rien n’est moins sûr, mais Siri AI, lancé cette année, pourrait progressivement évoluer vers l’IA agentique et aider l’utilisateur en effectuant de nombreuses tâches sur le Mac, tout en préservant la confidentialité de ses données.
Quoi qu'il en soit, les développeurs devront adapter leurs écrans de configuration et prévoir que leur logiciel fonctionne avec un accès limité. Une application ne devrait pas se retrouver inutilisable simplement parce que son propriétaire refuse de lui ouvrir tous ses dossiers.
Ces nouveautés restent pour l’instant en bêta. En attendant leur arrivée en version stable, les autorisations existantes peuvent déjà être vérifiées dans Réglages Système > Confidentialité et sécurité. Le nouvel avertissement ne reviendra pas sur les clics que l’on a déjà faits, mais mieux vaut jeter un œil de temps en temps, histoire de vérifier qu’une app que l'on n'utilise plus ne se montre pas un peu trop curieuse.