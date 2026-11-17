Apple détaille aujourd’hui les changements introduits avec macOS 27.3 bêta 2. Deux catégories sont concernées : l’accès complet au disque et les permissions permettant de contrôler l’ordinateur et d’accéder aux données.

Le système encourage désormais à sélectionner uniquement les dossiers ou les applications nécessaires au travail demandé. Il propose aussi de configurer une application pour qu’elle sollicite l’autorisation à chaque accès, plutôt que de lui accorder une permission permanente.

La distinction est importante : consulter des fichiers et prendre la main sur un autre logiciel ne sont pas la même opération. Apple sépare ainsi le réglage « Device Control and Data Access » en deux sections, « System & App Protection Override » et « Accessibility ». Un indicateur signale également lorsqu’une application en contrôle une autre.

L’objectif est de mieux montrer la portée des autorisations avant leur validation. Pour un assistant chargé de ranger un dossier de factures, un accès limité peut suffire. Lui permettre de consulter beaucoup plus de données mérite une décision distincte.