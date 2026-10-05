L’accès complet au disque contourne en grande partie les protections habituelles de macOS. Apple l’a prévu pour que les applications de sauvegarde puissent copier tout le contenu de la machine, ce qu’elles ne pourraient pas faire autrement. Le constructeur reconnaît aujourd’hui que certains développeurs l’emploient d’une façon qui met les utilisateurs en danger.

Le risque, selon Apple, est d’exposer « tout ce qui se trouve sur le système, y compris les fichiers, les mails, les messages et même l’historique de navigation », sans que l'utilisateur n'en mesure pleinement la portée. Pour les applications de messagerie, la confidentialité des correspondants se trouverait elle aussi compromise.

La firme pointe surtout une menace à venir : à mesure que les agents IA, ces programmes qui agissent seuls pour le compte de l’utilisateur, gagnent en capacités et en autonomie, « les risques associés à ce niveau d’accès augmenteront considérablement ». MacRumors rattache cette annonce à l’essor d’agents toujours actifs, comme Muse de Meta et Dots d'OpenAI, qui ont déjà suscité des inquiétudes sur la vie privée.