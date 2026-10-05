Apple a annoncé de futurs contrôles supplémentaires sur « l’accès complet au disque » de macOS, un réglage qui donne à une app une vue sur l’ensemble du Mac. Le constructeur invoque les risques liés aux agents IA et n’a donné aucun calendrier.
Sur un Mac, certaines apps réclament une clé qui ouvre toutes les portes. Longtemps réservé aux logiciels de sauvegarde, ce passe-partout intéresse désormais une nouvelle génération d’outils, plus autonomes et plus bavards avec les serveurs distants. Apple vient de réagir publiquement, et le message ne laisse guère de place à l’interprétation.
Un passe-partout conçu pour les sauvegardes, détourné de son usage
L’accès complet au disque contourne en grande partie les protections habituelles de macOS. Apple l’a prévu pour que les applications de sauvegarde puissent copier tout le contenu de la machine, ce qu’elles ne pourraient pas faire autrement. Le constructeur reconnaît aujourd’hui que certains développeurs l’emploient d’une façon qui met les utilisateurs en danger.
Le risque, selon Apple, est d’exposer « tout ce qui se trouve sur le système, y compris les fichiers, les mails, les messages et même l’historique de navigation », sans que l'utilisateur n'en mesure pleinement la portée. Pour les applications de messagerie, la confidentialité des correspondants se trouverait elle aussi compromise.
La firme pointe surtout une menace à venir : à mesure que les agents IA, ces programmes qui agissent seuls pour le compte de l’utilisateur, gagnent en capacités et en autonomie, « les risques associés à ce niveau d’accès augmenteront considérablement ». MacRumors rattache cette annonce à l’essor d’agents toujours actifs, comme Muse de Meta et Dots d'OpenAI, qui ont déjà suscité des inquiétudes sur la vie privée.
Des garde-fous annoncés, mais sans calendrier ni détails
Apple a publié son message vendredi 2 octobre sur son site d’actualités destiné aux développeurs. Elle y promet des « contrôles supplémentaires » afin que seuls les utilisateurs qui souhaitent réellement accorder ce niveau d’accès puissent le faire, au moyen d’une action « très explicite ».
Le flou reste entier sur la forme de ces contrôles, sur la version de macOS qui les intégrera et sur la date de leur arrivée. On ignore aussi comment seront touchées les applications de sauvegarde, pour lesquelles le réglage a justement été créé.
En attendant, un contrôle rapide s’impose. Dans Réglages Système, rubrique Confidentialité et sécurité, puis « Accès complet au disque », vous voyez la liste des apps qui disposent déjà de cette autorisation. Retirez celles que vous n’utilisez plus ou que vous ne reconnaissez pas. Ce geste ne vous prendra que quelques secondes, mais est le plus efficace pour contrôler qui a le droit ou non d’accéder à vos informations les plus importantes.