Un nouveau plugin permet à ChatGPT de fouiller vos messages iMessage, SMS et RCS sur Mac, et d'y répondre à votre place une fois votre validation obtenue. Cette nouveauté pose des questions de confidentialité et arrive alors que les relations entre les deux entreprises sont déjà tendues.
Disponible depuis peu dans l'app ChatGPT pour macOS, cette intégration s'appuie sur des outils d'automatisation déjà présents dans le système pour accéder à l'historique des conversations stockées localement. Mais puisque l'app Messages concentre une bonne partie de la vie privée d'un utilisateur de Mac, cette nouveauté laisse forcément perplexe.
ChatGPT prend la main sur iMessage
L'assistant peut fouiller les discussions déjà stockées dans Messages pour retrouver un détail perdu au fil des échanges. Il peut aussi croiser plusieurs conversations pour en tirer une synthèse, ou composer une réponse. Chaque envoi passe toutefois par une étape de contrôle. La formulation et la liste des destinataires doivent être validées avant tout envoi, sauf si l'utilisateur a lui-même désactivé cette vérification.
OpenAI assure ne pas dupliquer l'ensemble des messages dans un nouvel index. Le plugin passe par AppleScript et les fonctions d'accessibilité déjà intégrées à macOS pour lire directement dans l'app Messages installée sur le Mac. Cet accès reste local, mais pas le contenu analysé. Pour résumer un échange ou rédiger une réponse, ChatGPT doit transmettre ces messages à ses propres serveurs. C'est précisément ce point qui pourrait poser problème à Apple, d'autant que l'entreprise entretient publiquement une position de défense des données de ses utilisateurs.
Et puis, l'activation du plugin exige aussi d'accorder plusieurs autorisations, et pas des moindres. Ce dernier demande l'accès complet au disque dans les réglages système, ainsi que le droit de consulter le carnet de contacts et d'exécuter des tâches d'automatisation. Ce sont des permissions proches de celles réclamées par Codex Computer Use, un autre outil d'automatisation d'OpenAI.
Faut-il faire confiance à OpenAI ?
L'app Messages fourmille de messages privés ou professionnels ainsi que de données sensibles. Donner à un service tiers l'autorisation d'y accéder ne doit pas être une simple formalité. Même avec un contrôle avant chaque envoi, l'utilisateur doit forcément engager sa confiance envers OpenAI.
Or cette confiance en a déjà pris un coup. Nous rapportions en juillet 2024 que la première version de l'application ChatGPT pour Mac conservait les conversations en clair sur le disque, un problème corrigé depuis mais qu'on ne devrait sans doute pas oublier. Apple n'a pas réagi sur cette mise à jour, mais on le sait, les rapports entre les deux entreprises sont un peu tendus. Le mois dernier, Apple avait engagé une procédure judiciaire contre OpenAI, visant d'anciens salariés soupçonnés d'avoir transmis des secrets industriels à leur nouvel employeur.
Apple mise de son côté sur une architecture différente pour Siri, combinant traitement local et Private Cloud Compute plutôt qu'un envoi systématique des données vers un serveur externe.
La validation manuelle, bugguée
OpenAI ne cache pas les limites de ce dispositif. Son guide d'utilisation évoque un mode d'approbation persistante, lequel dispense de revalider chaque message, ainsi qu'une procédure pour couper l'accès en cas de besoin. Il mentionne surtout un bug concernant certaines tâches automatisées, et pour lesquelles la demande de confirmation avant l'envoi peut tout simplement disparaître. Autrement dit, le contrôle manuel censé rassurer l'utilisateur n'est pas une garantie absolue dans tous les cas d'usage.
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