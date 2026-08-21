L'assistant peut fouiller les discussions déjà stockées dans Messages pour retrouver un détail perdu au fil des échanges. Il peut aussi croiser plusieurs conversations pour en tirer une synthèse, ou composer une réponse. Chaque envoi passe toutefois par une étape de contrôle. La formulation et la liste des destinataires doivent être validées avant tout envoi, sauf si l'utilisateur a lui-même désactivé cette vérification.

OpenAI assure ne pas dupliquer l'ensemble des messages dans un nouvel index. Le plugin passe par AppleScript et les fonctions d'accessibilité déjà intégrées à macOS pour lire directement dans l'app Messages installée sur le Mac. Cet accès reste local, mais pas le contenu analysé. Pour résumer un échange ou rédiger une réponse, ChatGPT doit transmettre ces messages à ses propres serveurs. C'est précisément ce point qui pourrait poser problème à Apple, d'autant que l'entreprise entretient publiquement une position de défense des données de ses utilisateurs.

Et puis, l'activation du plugin exige aussi d'accorder plusieurs autorisations, et pas des moindres. Ce dernier demande l'accès complet au disque dans les réglages système, ainsi que le droit de consulter le carnet de contacts et d'exécuter des tâches d'automatisation. Ce sont des permissions proches de celles réclamées par Codex Computer Use, un autre outil d'automatisation d'OpenAI.