Contrairement à Chronicle, la préversion de recherche qu'OpenAI avait lancée pour Codex en avril et qui s'appuyait sur des captures d'écran régulières, Computer History repose sur les événements d'accessibilité exposés par macOS. Concrètement, l'application enregistre localement les clics, le texte saisi, les raccourcis clavier et les passages d'une application à l'autre, sans capturer d'image, de vidéo ni de son. Ces événements remontent ensuite vers une session Codex éphémère, chargée de les résumer en texte sous forme de "mémoire". ChatGPT peut alors consulter cette mémoire pour répondre à une question sur une tâche passée, ou reprendre un fichier laissé de côté.

La fonction reste désactivée par défaut. Les utilisateurs de l'offre Pro peuvent la retrouver en se rendant dans les paramètres. De leur côté, les comptes Business et Enterprise nécessitent une autorisation préalable de leur administrateur, laquelle ne suffit pas à elle seule à l'enclencher pour l'utilisateur final. Une icône dans la barre de menus macOS permet de mettre la collecte en pause, d'exclure certaines applications ou certains sites, ou de supprimer des entrées. Les onglets de navigation privée sont automatiquement ignorés. Soulignons tout de même que pour l'heure, Computer History n'est pas proposé au sein de l'UE, au Royaume-Uni ou en Suisse.