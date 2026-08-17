OpenAI a commencé à déployer une fonction baptisée "Computer History" dans l'application ChatGPT pour macOS. Celle-ci construit une mémoire de l'activité de l'utilisateur à partir de ses clics, de sa frappe clavier et de ses changements d'application, dans le but de reprendre une tâche en cours ou de suggérer des automatisations.
Difficile de ne pas faire le parallèle avec la fonctionnalité Recall de Windows 11 particulièrement controversée. OpenAI assure pourtant s'appuyer sur une méthode différente, basée sur des événements d'interaction plutôt que sur des captures d'écran.
Des événements de clics et de frappe, sans chiffrement local
Contrairement à Chronicle, la préversion de recherche qu'OpenAI avait lancée pour Codex en avril et qui s'appuyait sur des captures d'écran régulières, Computer History repose sur les événements d'accessibilité exposés par macOS. Concrètement, l'application enregistre localement les clics, le texte saisi, les raccourcis clavier et les passages d'une application à l'autre, sans capturer d'image, de vidéo ni de son. Ces événements remontent ensuite vers une session Codex éphémère, chargée de les résumer en texte sous forme de "mémoire". ChatGPT peut alors consulter cette mémoire pour répondre à une question sur une tâche passée, ou reprendre un fichier laissé de côté.
La fonction reste désactivée par défaut. Les utilisateurs de l'offre Pro peuvent la retrouver en se rendant dans les paramètres. De leur côté, les comptes Business et Enterprise nécessitent une autorisation préalable de leur administrateur, laquelle ne suffit pas à elle seule à l'enclencher pour l'utilisateur final. Une icône dans la barre de menus macOS permet de mettre la collecte en pause, d'exclure certaines applications ou certains sites, ou de supprimer des entrées. Les onglets de navigation privée sont automatiquement ignorés. Soulignons tout de même que pour l'heure, Computer History n'est pas proposé au sein de l'UE, au Royaume-Uni ou en Suisse.
Les fichiers temporaires générés localement ne sont pas chiffrés et restent stockés 48 heures dans le dossier de l'application ChatGPT. N'importe quel autre programme lancé sous le même compte macOS pourrait donc potentiellement y accéder. OpenAI affirme traiter ces fichiers sur ses serveurs pour produire les mémoires, sans les conserver au-delà de ce traitement sauf obligation légale, ni les utiliser pour entraîner ses modèles. Ces mémoires peuvent en revanche resurgir comme contexte dans une conversation ultérieure, et leur contenu suit alors les mêmes règles de gestion des données que le reste des échanges avec ChatGPT. La documentation d'OpenAI signale également un risque accru d'injection de commandes malveillantes. En théorie, une page web ou une application capturée par Computer History pourrait contenir des instructions que ChatGPT ou Codex suivraient sans que l'utilisateur ne s'en aperçoive.
En mai 2025, la messagerie Signal avait ajouté une protection dans son client Windows pour empêcher Recall de capturer ses conversations par écran. Côté confidentialité, Computer History risque donc aussi de poser problème sur macOS, avec cette fois une collecte de texte et des événements d'interaction eux-mêmes.
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