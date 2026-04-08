Toujours prêt à améliorer l'expérience de ses utilisateurs, Google vient de déployer deux nouveautés au sein du navigateur Chrome.
Avec plus de 3,83 milliards d'utilisateurs, Google Chrome est tout bonnement indétrônable. Dernièrement, l'équipe en charge du développement de ce navigateur web a multiplié les améliorations : chargement natif des vidéos, correction de failles de sécurité critiques, annotation et sauvegarde de fichiers PDF, vue fractionnée, et bien plus encore.
Deux nouveautés, qui devraient considérablement faciliter la navigation des utilisateurs, viennent également d'être annoncées. On fait le point.
Les onglets verticaux débarquent dans Google Chrome
En janvier dernier, les onglets verticaux avaient été repérés dans la version bêta 145 de Chrome. La fonctionnalité, qui permet à ceux qui ouvrent toujours trop d'onglets de s'y retrouver un peu mieux, s'inspire notamment des navigateurs Microsoft Edge et Arc Browser. Elle est désormais en déploiement progressif et devrait être bientôt disponible pour tous les utilisateurs.
Comment accéder à cette nouveauté ? C'est tout simple : il suffira, quand l'option sera disponible sur votre ordinateur, de faire un clic droit sur n'importe quelle fenêtre Chrome et d'appuyer sur « Afficher les onglets verticalement ». Vos onglets migreront alors sur le côté gauche de l'écran et vous pourrez les gérer beaucoup plus facilement. Les titres seront notamment beaucoup plus simples à lire.
Une amélioration également disponible pour le mode Lecture
Mais ce n'est pas tout : Google en a aussi profité pour annoncer une amélioration significative pour le mode Lecture de Chrome, un outil déjà apprécié par de nombreux utilisateurs. L'ancien écran scindé a été remplacé par une interface pleine page bien plus immersive, qui enlève toutes les distractions visuelles (pubs, pop-ups, etc.) et facilite la lecture du texte. Pour y accéder, il suffit de faire un clic droit sur n'importe quelle page puis d'appuyer sur « Ouvrir en mode Lecture ». Ici aussi, le déploiement est progressif et devrait prendre quelques jours avant d'être effectif.
- Vitesse de navigation imbattable
- Écosystème d'extensions très riche
- Synchronisation multi-appareils fluide
Alors que la concurrence ne cesse d'innover, Google doit éviter à tout prix de se reposer sur ses lauriers : après avoir misé sur l'IA Gemini pour faire de Chrome un navigateur agentique, le géant de la Tech semble plus que jamais à l'affût de bonnes idées pour booster son navigateur. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter : Google prévoit, en effet, de doubler le nombre de mises à jour pour Google Chrome, et ce, dès septembre 2026.