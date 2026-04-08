Mais ce n'est pas tout : Google en a aussi profité pour annoncer une amélioration significative pour le mode Lecture de Chrome, un outil déjà apprécié par de nombreux utilisateurs. L'ancien écran scindé a été remplacé par une interface pleine page bien plus immersive, qui enlève toutes les distractions visuelles (pubs, pop-ups, etc.) et facilite la lecture du texte. Pour y accéder, il suffit de faire un clic droit sur n'importe quelle page puis d'appuyer sur « Ouvrir en mode Lecture ». Ici aussi, le déploiement est progressif et devrait prendre quelques jours avant d'être effectif.