Pour appliquer le chargement différé à une vidéo, les développeurs devaient jusqu'ici passer par JavaScript et une interface de programmation appelée "Intersection Observer API". En pratique, cela revenait à écrire des lignes de code supplémentaires pour surveiller si une vidéo entrait dans le champ visible de l'écran de l'internaute, puis déclencher son chargement uniquement à ce moment. Ce fonctionnement donnait de bons résultats, mais il ajoutait de la complexité au code d'une page et faisait peser sur le navigateur une charge de traitement que celui-ci peut désormais assumer seul.

Avec Chrome 148, un simple attribut "loading=lazy" placé dans la balise HTML d'une vidéo ou d'un fichier audio suffit pour que le navigateur applique automatiquement ce comportement, sans aucune ligne de JavaScript. Côté utilisateur, le bénéfice sera donc direct : les pages s'ouvrent plus rapidement, et la quantité de données téléchargées au chargement initial est réduite. Forcément, cette nouveauté sera d'autant plus appréciable sur un réseau mobile capricieux.

Cette évolution ne vient pas directement des équipes de Google. C'est Helmut Januschka, un développeur indépendant, qui a soumis la proposition d'intégrer cette fonctionnalité au moteur Chromium. Ce moteur open source constitue la base commune de Chrome, mais aussi de Edge, Brave, Opera ou encore Vivaldi. Tous ces navigateurs devraient donc hériter de la fonctionnalité sans avoir à développer quoi que ce soit de leur côté.

Côté cas d'usage, l'impact se fera surtout sentir sur les pages comportant de nombreuses vidéos, notamment sur les sites de médias en ligne riches n'utilisant pas déjà le lazy loading via JS sur leurs pages.

Soulignons tout de même un point : tant que Firefox et Safari n'ont pas eux aussi implémenté le lazy loading natif pour les vidéos et l'audio, les développeurs devront toujours reposer sur les bibliothèques JavaScript. Reste à savoir si Mozilla et l'équipe de WebKit entameront bientôt des travaux similaires.

Aucune date de déploiement précise n'a été communiquée par Google pour Chrome 148.