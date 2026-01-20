Ce retour n’est pas qu’un geste technique. C’est surtout l’aveu que le web n’a pas envie de choisir entre « qualité photo » et « pages rapides », et que les formats d’image restent un chantier vivant. La preuve : pendant que PNG se remet à jour après 22 ans, avec HDR et métadonnées EXIF officialisées, l’industrie montre qu’elle veut des formats mieux adaptés aux écrans et aux usages actuels.

Il y a aussi un contexte politique interne à Chrome. En 2022, la justification de Google tenait en quelques arguments classiques : intérêt jugé trop faible, gains jugés insuffisants, et fardeau de maintenance, avec l’idée de supprimer le code autour de Chrome 110 (ça remonte, hein ?). Sauf que, dans le même temps, des acteurs comme Intel, Adobe, Cloudinary, Meta ou Shopify contestaient cette lecture dans les discussions côté Chromium. Traduction : le problème n’était pas l’absence de demande, c’était l’absence d’un chemin de livraison acceptable pour Chromium.