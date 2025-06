La principale nouveauté est l'intégration officielle de l'Animated PNG (APNG) dans le standard. Proposée dès 2004 par des développeurs de Mozilla, cette extension permet de créer des animations, à l'instar du format GIF. Cependant, l'APNG surpasse son ancêtre en proposant des images en 24 bits et une transparence alpha sur 8 bits, offrant une qualité visuelle bien supérieure.

Jusqu'à présent, l'APNG fonctionnait comme une extension non officielle, bien que largement supportée par les navigateurs modernes comme Chrome et Firefox depuis des années. Son officialisation garantit une meilleure interopérabilité et pérennise son usage. De plus, il conserve une rétrocompatibilité totale : un logiciel ne prenant pas en charge l'animation affichera simplement la première image du fichier, sans générer d'erreur.

Autre avancée significative : la prise en charge native du High Dynamic Range (HDR), permettant d'afficher des images avec une plage de couleurs et de luminosité beaucoup plus étendue. Cette capacité est rendue possible par l'intégration des Coding-Independent Code Points (CICP), une spécification issue du monde de la vidéo. Cet ajout est particulièrement léger, ne nécessitant que quatre octets pour décrire l'espace colorimétrique, ce qui évite d'alourdir excessivement les fichiers. Pour les créateurs de contenu et les utilisateurs, cela signifie la possibilité de manipuler et de visualiser des images PNG avec un réalisme et une richesse de couleurs accrus, en phase avec les écrans modernes.