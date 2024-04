Google veut moderniser le format JPEG pour rendre Internet "plus rapide"

Dans un article de blog publié le 3 avril dernier, la firme de Mountain View a longuement détaillé comment elle ambitionnait d'améliorer l'encodage des images sur Internet. Cette solution miracle, baptisée Jpegli, se présente comme « une bibliothèque de codage JPEG avancée qui maintient une compatibilité descendante élevée tout en offrant des capacités améliorées ».

Jpegli offre « une amélioration du taux de compression de 35 % avec des paramètres de compression de haute qualité », nous certifie Google. En résumé, cette solution est conçue pour être « plus rapide, plus efficace et plus agréable visuellement que le JPEG traditionnel ».