Ces 5 paramètres cachés vont permettre de booster Chrome, Edge, Brave, Opera ou encore Vivaldi

Il est toutefois bon de rappeler que ces options restent expérimentales. À l'heure actuelle, elles ne sont donc pas jugées assez stables pour être accessibles directement au sein des paramètres standard. Google les teste en conditions réelles avant de décider de leur intégration définitive. Dans de rares cas, sur des configurations matérielles bien spécifiques, leur activation peut provoquer des bugs d'affichage ou des plantages. Il est conseillé de les activer une par une pour identifier d'éventuels problèmes. Mais heureusement, ici, en cas de problème, nul besoin de tout formater, il suffit juste de faire marche arrière !

1. Parallel Downloading

Lors d'un téléchargement, ce flag découpe les fichiers volumineux en plusieurs morceaux téléchargés simultanément. Chaque fragment emprunte une connexion distincte vers le serveur, ce qui permet donc de maximiser l'utilisation de la bande passante disponible. Le gain est particulièrement visible sur les connexions lentes où le temps de transfert diminue de façon notable. Les fichiers de plusieurs centaines de mégaoctets arrivent plus rapidement car le navigateur ne dépend plus d'un seul flux de données. Pour l'activer, tapez chrome://flags dans la barre d'adresse, recherchez "Parallel downloading" et sélectionnez "Enabled" dans le menu déroulant.

​URL : chrome://flags/#enable-parallel-downloading

2. Back-Forward Cache

Cette fonction conserve en mémoire les pages récemment visitées avec leurs scripts et leurs ressources. Plutôt que de mémoriser l'URL, le navigateur stocke un instantané complet de chaque page consultée. Résultat : les boutons précédent et suivant affichent instantanément le contenu sans avoir à recharger les images, les feuilles de style ou le code JavaScript. Le processus économise également de la bande passante puisque les données ne transitent plus par le réseau. La navigation entre les pages devient fluide, particulièrement sur les sites lourds qui prendraient plusieurs secondes à se recharger normalement.

URL : chrome://flags/#back-forward-cache

3. GPU Rasterization

Ce paramètre transfère le rendu des pixels du processeur vers la carte graphique. Concrètement, le navigateur convertit les éléments HTML et CSS en une grille de pixels que le GPU traite beaucoup plus efficacement que le CPU. L'opération devient quatre à dix fois plus rapide avec un passage de 20-50 millisecondes à 5 millisecondes par image. Les animations, le défilement des pages et les effets visuels gagnent en fluidité. Chrome active automatiquement cette option sur les configurations récentes, mais le flag force son utilisation sur tous les systèmes, y compris les machines équipées de cartes graphiques modestes.

​URL : chrome://flags/#enable-gpu-rasterization

4. Zero-copy Rasterizer

Cette fonction permet aux processus de Chrome d'écrire directement dans la mémoire du GPU sans copie intermédiaire. Normalement, le navigateur copie les données d'une zone mémoire à une autre avant de les envoyer à la carte graphique. Ce flag supprime cette étape, ce qui réduit donc la consommation de RAM du navigateur. Le gain est particulièrement sensible sur les machines peu puissantes équipées de 4 ou 8 Go de mémoire. Les utilisateurs qui ouvrent des dizaines d'onglets simultanément constatent une meilleure réactivité globale du système. Attention toutefois, ce paramètre expérimental augmente le risque de plantages sur certaines configurations.

​URL : chrome://flags/#enable-zero-copy

5. QUIC Protocol

Google a développé ce protocole réseau pour accélérer le chargement des pages web. QUIC fonctionne au-dessus du protocole UDP et établit les connexions plus rapidement que TCP, le standard utilisé depuis des décennies. QUIC réduit le nombre d'allers-retours nécessaires entre le navigateur et le serveur lors de l'ouverture d'une connexion sécurisée. Il renforce également la sécurité des échanges en intégrant le chiffrement. Les sites et téléchargements deviennent plus réactifs, particulièrement sur les réseaux mobiles où la latence est élevée. Google utilise déjà QUIC pour ses propres services comme YouTube et Google Search.

​URL : chrome://flags/#enable-quic