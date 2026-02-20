Google a récemment ajouté au navigateur Chrome 3 fonctionnalités qui valent le détour et vont grandement booster votre productivité.
Google Chrome a dû récemment faire face à des problèmes de failles zero-day et d'extensions vérolées, mais cela n'a pas empêché les développeurs de mettre au point plusieurs innovations : en pleine préparation d'un réseau neuronal, ils ont intégré le générateur d'images Nano Banana et des onglets verticaux dans le service. Mais certaines fonctionnalités plus discrètes sont tout précieuses : en voici 3 que vous allez adorer.
1. Annotez vos PDF
Après des mois de rumeurs, Google a enfin pris la parole pour présenter 3 nouvelles options pour le navigateur Chrome. Parmi elles, on trouve notamment une fonction d'annotation de PDF, décrite comme « idéale pour signer numériquement, relire un rapport, annoter un programme de cours ou encore mettre en évidence un passage important d'un document personnel. »
Comment l'utiliser ? Il suffit d'ouvrir un fichier PDF au sein du navigateur et de cliquer sur l'icône en forme de ligne courbe, disponible après le bouton de rotation du document. Vous ferez ainsi apparaître une barre latérale dans laquelle vous trouverez trois outils : un stylo, un surligneur et une gomme. Il ne vous restera plus qu'à choisir une épaisseur de trait et une couleur pour annoter le fichier.
2. Sauvegardez vos PDF dans Google Drive
Auparavant, quand on voulait envoyer un document PDF dans Google Drive, il fallait cliquer sur l'icône en forme de flèche descendante visible à côté du bouton d'impression pour le télécharger, puis le verser dans l'espace de stockage en ligne depuis son dossier local. Tout cela était, vous en conviendrez, loin d'être ergonomique.
Mais heureusement, ces temps sont désormais révolus car Google vient de déployer l'option « Enregistrer dans Google Drive ». Désormais, vous n'aurez qu'à cliquer sur la nouvelle icône visible à côté de la flèche descendante, en haut à droite de l'écran, pour stocker le fichier « dans un dossier dédié « Enregistrés depuis Chrome » ».
- Bonnes performances
- Simple et agréable à utiliser
- Mises à jour régulières
3. Fractionnez votre vue
Jusqu'à récemment, la vue fractionnée, qui permettait de consulter deux onglets à la fois au sein du navigateur Chrome, était une option expérimentale. Incontournable pour les adeptes du multitâches, elle vient enfin d'être déployée globalement : « L'affichage fractionné est un outil intégré et intuitif qui vous aide à créer un espace unique et organisé, vous faisant gagner du temps et réduisant la fatigue liée à la navigation entre les onglets. »
Pour y accéder, c'est tout simple : faites un clic droit sur le premier onglet qui vous intéresse et appuyez sur « Ajouter l'onglet à une nouvelle vue fractionnée ». Vous n'aurez plus qu'à sélectionner un second onglet parmi ceux déjà ouverts dans votre navigateur pour l'ajouter à votre vue fractionnée.