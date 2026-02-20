Comment l'utiliser ? Il suffit d'ouvrir un fichier PDF au sein du navigateur et de cliquer sur l'icône en forme de ligne courbe, disponible après le bouton de rotation du document. Vous ferez ainsi apparaître une barre latérale dans laquelle vous trouverez trois outils : un stylo, un surligneur et une gomme. Il ne vous restera plus qu'à choisir une épaisseur de trait et une couleur pour annoter le fichier.