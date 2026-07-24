Avec une vingtaine d'onglets ouverts sur une barre horizontale classique, les titres finissent par disparaître. Et on commence à tenter de reconnaître les favicons des pages ouvertes. Les onglets verticaux se démocratisent et Opera a choisi de les implémenter à son tour. Ces derniers prennent place au sein du panneau latéral redimensionnable, pour offrir une meilleure lisibilité.

L'activation se fait par un clic droit sur un onglet, avec une option dédiée en bas du menu contextuel, ou depuis le panneau Easy Setup situé en haut à droite du navigateur, dans la section consacrée à la disposition de l'interface. Évidemment, on peut aussi se rendre au sein des réglages du navigateur, à l'adresse opera://settings, dans la rubrique Navigateur puis Onglets.

Les onglets verticaux reposent sur l'idée que, de toute façon, sur les écrans larges, aucune page web n'est affichée avec une largeur de 100%. Il n'y a donc pas de perte de place sur la droite ou la gauche, mais un gain en haut.de la barre d'adresse.