Opera fait évoluer l'organisation des pages en cours de lecture dans son navigateur avec l'arrivée des "Onglets verticaux", un affichage optionnel qui aligne les onglets le long du bord gauche de la fenêtre plutôt qu'en haut. En parallèle, l'éditeur renforce encore plus l'intégration des services de Google avec l'arrivée de Google Lens dans le champ de recherche de sa page d'accueil.
Ces deux ajouts sont disponibles depuis le 23 juillet 2026 dans la version stable d'Opera One. Ils concernent deux usages distincts : la lisibilité des onglets ouverts en nombre et la recherche visuelle depuis l'écran d'accueil.
Quoi de neuf dans Opera One ?
Avec une vingtaine d'onglets ouverts sur une barre horizontale classique, les titres finissent par disparaître. Et on commence à tenter de reconnaître les favicons des pages ouvertes. Les onglets verticaux se démocratisent et Opera a choisi de les implémenter à son tour. Ces derniers prennent place au sein du panneau latéral redimensionnable, pour offrir une meilleure lisibilité.
L'activation se fait par un clic droit sur un onglet, avec une option dédiée en bas du menu contextuel, ou depuis le panneau Easy Setup situé en haut à droite du navigateur, dans la section consacrée à la disposition de l'interface. Évidemment, on peut aussi se rendre au sein des réglages du navigateur, à l'adresse opera://settings, dans la rubrique Navigateur puis Onglets.
Les onglets verticaux reposent sur l'idée que, de toute façon, sur les écrans larges, aucune page web n'est affichée avec une largeur de 100%. Il n'y a donc pas de perte de place sur la droite ou la gauche, mais un gain en haut.de la barre d'adresse.
Notons au passage que les îlots d'onglets, permettant de regrouper plusieurs pages liées entre elles, restent disponibles dans ce nouvel affichage et sont conservés lorsqu'on change de disposition. De leur côté, les onglets épinglés apparaissent désormais sous forme de grille en haut du panneau vertical, et il reste possible de basculer vers un affichage réduit aux seules icônes pour libérer de la largeur d'écran.
Avec l'intégration native de Google Search, Gemini, Gmail, Google Agenda, Google Traduction, Opera se transforme toujours plus en filiale du géant californien. Et ce n'est pas fini. Voilà que la recherche visuelle de Google Lens débarque désormais directement dans le champ de recherche de la page d'accueil.
Un clic ouvre une fenêtre dans laquelle l'image à analyser peut être importée par glisser-déposer, collée depuis le presse-papiers, chargée depuis un fichier local ou renseignée via une URL. Les résultats de la recherche s'affichent ensuite dans l'onglet en cours.
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