Opera rappelle que Gemini regroupe 750 millions d'utilisateurs mensuels. Concrètement, l'IA devient accessible depuis la barre latérale sans devoir ouvrir d'onglet dédié. Comme sur l'ensemble des raccourcis, il est possible de l'épingler dans un panneau et de travailler en parallèle de la page en cours de consultation. La barre latérale réunit désormais trois assistants IA : l'IA maison d'Opera, Gemini et ChatGPT. La différence entre l'IA d'Opera et les deux autres ? L'IA maison peut analyser le contenu des onglets ouverts pour contextualiser ses réponses, sans que l'utilisateur n'ait besoin de tout réexpliquer. Gemini et ChatGPT fonctionnent de manière isolée, sans accès à ce contexte.

De son côté, Google Traduction se trouve dans la section "Services Google". Là encore, Opera dispose déjà d'un module de traduction chargé de convertir les pages Web. Ici, l'outil de Google épinglé dans un panneau servira davantage à rédiger un texte dans une autre langue sans quitter la page Web en cours.

Au total, entre Chromium comme socle technique, Google comme moteur de recherche par défaut, Gmail, Google Agenda, Gemini dans l'IA intégrée, et désormais Gemini et Google Traduction en barre latérale, Opera ressemble de moins en moins à un navigateur indépendant, et surtout, de moins en moins à une alternative européenne.