Si vous comptiez couper court à Google en troquant Chrome pour Opera, alors peut-être vaudrait-il mieux y réfléchir à deux reprises. L'éditeur norvégien semble renforcer toujours plus les synergies avec le géant californien.
Opera One ajoute cette fois l'IA de Gemini et Google Traduction à sa barre latérale, et se transforme en nouvelle interface pour promouvoir les services de la filiale d'Alphabet. En parallèle, l'entreprise officialise le Split Screen à quatre onglets.
Google s'installe un peu plus dans Opera
Lors du lancement d'Opera One R3, nous rapportions qu'Opera avait signé un partenariat avec Google pour intégrer Gemini à son IA maison. Mais ce dernier n'était pas sans conséquence. Gmail ainsi que Google Agenda se sont installés en tant que raccourcis au sein de la barre latérale par défaut. S'il est possible de les masquer, Opera en remet une couche avec deux nouveaux raccourcis. Rappelons que par défaut, Google est le moteur de recherche d'Opera, avec quelques restrictions puisque l'IA, elle, vous renverra systématiquement vers Google quel que soit votre moteur configuré.
Opera rappelle que Gemini regroupe 750 millions d'utilisateurs mensuels. Concrètement, l'IA devient accessible depuis la barre latérale sans devoir ouvrir d'onglet dédié. Comme sur l'ensemble des raccourcis, il est possible de l'épingler dans un panneau et de travailler en parallèle de la page en cours de consultation. La barre latérale réunit désormais trois assistants IA : l'IA maison d'Opera, Gemini et ChatGPT. La différence entre l'IA d'Opera et les deux autres ? L'IA maison peut analyser le contenu des onglets ouverts pour contextualiser ses réponses, sans que l'utilisateur n'ait besoin de tout réexpliquer. Gemini et ChatGPT fonctionnent de manière isolée, sans accès à ce contexte.
De son côté, Google Traduction se trouve dans la section "Services Google". Là encore, Opera dispose déjà d'un module de traduction chargé de convertir les pages Web. Ici, l'outil de Google épinglé dans un panneau servira davantage à rédiger un texte dans une autre langue sans quitter la page Web en cours.
Au total, entre Chromium comme socle technique, Google comme moteur de recherche par défaut, Gmail, Google Agenda, Gemini dans l'IA intégrée, et désormais Gemini et Google Traduction en barre latérale, Opera ressemble de moins en moins à un navigateur indépendant, et surtout, de moins en moins à une alternative européenne.
Une nouvelle vue scindée pour tout le monde
Heureusement, le navigateur continue de se distinguer par quelques options (d'ailleurs, sans doute testées pour le compte de Google) comme le nouveau split screen. Jusqu'à présent, la vue scindée permettait d'afficher deux onglets côte à côte. Une version étendue à quatre avait été introduite en accès anticipé et la voici désormais disponible pour tout le monde en version stable.
Les quatre onglets peuvent être organisés horizontalement, verticalement ou en grille selon les besoins. Pour configurer la disposition, il suffit de glisser-déposer les onglets à l'endroit de son choix via une aide visuelle guidant le positionnement. Il est aussi possible de sélectionner plusieurs onglets avec Ctrl/Cmd + clic, puis de sélectionner "Créer un Split Screen" au clic droit.
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