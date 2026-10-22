Plus personne ne peut créer de compte Arc depuis le 22 octobre. Si vous avez un compte, rien ne change encore, et The Browser Company a ajouté à la dernière version du navigateur une option d’export complet. Grâce à elle, vous pouvez enregistrer vos Spaces et vos onglets sous forme de liste de liens, depuis les réglages avancés d’Arc, jusqu’au 22 décembre.

Sur iPhone et Android, The Browser Company désactivera le 23 novembre la fonction Browse for Me d’Arc Search, qui compile en une seule réponse le contenu de plusieurs pages web, ainsi que les autres outils d’IA de l’application. Vous ne pourrez plus vous connecter ni synchroniser vos onglets, mais vous pourrez toujours naviguer dans une version allégée de l’application.

Vous ne pourrez plus lancer Arc sur Mac ni sur Windows à partir du 22 décembre, jour où l’éditeur désactivera tous les comptes. Les données personnelles qui leur sont liées seront supprimées sous trente jours, et The Browser Company prévient qu’elle ne pourra plus les retrouver ensuite, même sur demande. Elle retirera aussi Arc Search du Play Store et des téléphones Android à cette date, mais la version iPhone sera épargnée.