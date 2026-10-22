The Browser Company coupera Arc le 22 décembre sur Mac et Windows, puis effacera sous trente jours les données personnelles liées aux comptes. Ses fidèles ont donc deux mois pour passer sur Dia, le navigateur à IA conçu par l’équipe d’Arc, ou sauvegarder leurs onglets ailleurs.
Tout a une fin, sauf la banane, qui en a deux. Les utilisateurs d’Arc savaient la fin proche, puisque leur navigateur ne gagnait plus aucune fonction depuis mai 2025. Ils connaissent maintenant la date. Dans son message d’adieu, relayé sur son compte X, The Browser Company met en avant la sécurité. « Maintenir un navigateur sécurisé demande un travail constant et dédié qui ne fait que s’intensifier à l’ère de l’IA », écrit l’éditeur new-yorkais, qui préfère consacrer ses ingénieurs à Dia, désormais disponible sur Windows en plus du Mac. L’arrêt se fera en trois étapes, et vos données seront effacées après la dernière si vous ne les avez pas sauvegardées.
Arc Search privé d’IA en novembre, comptes désactivés en décembre
Plus personne ne peut créer de compte Arc depuis le 22 octobre. Si vous avez un compte, rien ne change encore, et The Browser Company a ajouté à la dernière version du navigateur une option d’export complet. Grâce à elle, vous pouvez enregistrer vos Spaces et vos onglets sous forme de liste de liens, depuis les réglages avancés d’Arc, jusqu’au 22 décembre.
Sur iPhone et Android, The Browser Company désactivera le 23 novembre la fonction Browse for Me d’Arc Search, qui compile en une seule réponse le contenu de plusieurs pages web, ainsi que les autres outils d’IA de l’application. Vous ne pourrez plus vous connecter ni synchroniser vos onglets, mais vous pourrez toujours naviguer dans une version allégée de l’application.
Vous ne pourrez plus lancer Arc sur Mac ni sur Windows à partir du 22 décembre, jour où l’éditeur désactivera tous les comptes. Les données personnelles qui leur sont liées seront supprimées sous trente jours, et The Browser Company prévient qu’elle ne pourra plus les retrouver ensuite, même sur demande. Elle retirera aussi Arc Search du Play Store et des téléphones Android à cette date, mais la version iPhone sera épargnée.
Dia reprend les Spaces d’Arc, mais facture son IA illimitée
Atlassian (Jira, Trello) avait racheté The Browser Company pour 610 millions de dollars en septembre 2025, avec l’idée de faire de Dia le navigateur du travail, et les deux entreprises avaient promis de continuer à maintenir Arc. Elles auront tenu cette promesse un peu plus d’un an.
Afin de vous retenir, l’éditeur a reproduit dans Dia les fonctions les plus appréciées d’Arc, dont les onglets verticaux dans la barre latérale et l’écran partagé. Il vous suffit de choisir Arc au premier lancement de Dia pour récupérer vos mots de passe, votre historique, vos extensions et vos onglets épinglés. Vos Spaces sont importés sous forme de profils, et vos dossiers sous forme de groupes d’onglets.
Ces fonctions de navigation sont gratuites dans Dia, et l’IA est facultative, promet The Browser Company. Sans abonnement, vous disposez toutefois d’un nombre limité de requêtes à l’assistant, et il faut payer 20 dollars par mois l’offre Pro pour un accès illimité. D’après l’éditeur, Dia fait désormais mieux qu’Arc à ses tests de vitesse et de sécurité, mais l’entreprise n’a publié aucun résultat chiffré.
Les fidèles qui rêvaient de voir Arc confié à sa communauté repartent les mains vides. Josh Miller, le patron de The Browser Company, avait envisagé en mai 2025 de revendre Arc ou de publier son code, avant d’écarter l’idée pour le moment. Arc et Dia sont construits avec l’ADK. Ce kit de développement interne était, aux yeux du dirigeant, trop précieux pour être rendu public. Libérer Arc, « nous ne pouvons pas vraiment le faire sans ouvrir aussi l’ADK », expliquait-il. Depuis le rachat, Atlassian possède ce kit.