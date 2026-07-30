L'annonce a été formulée par le compte X officiel de Dia. Aucune date précise n'a cependant été communiquée, et l'éditeur n'a pas détaillé les fonctionnalités qui seront disponibles au lancement de cette version. Les personnes intéressées peuvent d'ores et déjà s'inscrire sur la liste d'attente officielle pour espérer recevoir une invitation lorsque les accès commenceront à être distribués. Un an après la bêta sur macOS, Dia pourrait donc faire son arrivée à la rentrée sur Windows.

Rappelons que Dia repose sur Chromium. L'intelligence artificielle y est intégrée directement à la navigation plutôt qu'ajoutée comme un module de discussion séparé. L'IA s'articule surtout autour des onglets ouverts par l'utilisateur. Concrètement, Dia peut résumer le contenu d'une page, répondre à des questions en s'appuyant sur les onglets consultés, comparer plusieurs produits affichés simultanément dans le navigateur, ou encore fournir du contexte sur un article sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un nouvel onglet.

Pour l'heure, le modèle économique de Dia reste inchangé avec un usage gratuit pour un volume de requêtes IA plafonné, et un abonnement Pro à 20 dollars par mois pour un accès illimité. Reste à savoir si la version Windows conservera ce même tarif au lancement.

Reste que du côté de la concurrence, les choses ont bien bougé et l'IA s'est également développée, que ce soit chez Microsoft Edge, Opera, Safari et même Firefox. Dia a certainement une carte à jouer sur Windows, à condition toutefois de savoir se différencier. Et cela passera certainement par l'ergonomie particulièrement saluée sur la version macOS depuis son lancement.