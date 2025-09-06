Atlassian rachète The Browser Company dans une transaction au comptant d’environ 610 millions de dollars, avec une clôture visée au T2 de son exercice fiscal 2026, sous réserve des approbations habituelles. Dans sa communication, le groupe pointe la limite des navigateurs généralistes « conçus pour parcourir » et non pour « faire », et promet un navigateur qui « aide à faire » dans un contexte de SaaS omniprésent et de montée en puissance de l’IA. Cette philosophie ancre Dia comme vecteur d’actions contextualisées : onglets enrichis, compétences d’IA, mémoire de travail personnelle et politiques de sécurité intégrées.

Avec plus de 300 000 clients et plus de 80% du Fortune 500, Atlassian apporte une distribution qu’aucun éditeur de browser émergent ne peut égaler, un atout décisif pour imposer Dia en entreprise. L’éditeur met en avant 2,3 millions d’utilisateurs mensuels actifs de ses capacités IA, en forte croissance, de quoi accélérer l’industrialisation d’un navigateur assisté par IA qui s’insère nativement dans Jira, Confluence ou Trello. Le message est clair : l’IA doit relier les points entre applications, onglets et tâches, plutôt que d’être cantonnée à des chats isolés.

Atlassian insiste sur une lacune du marché : bien que 85% des workflows d’entreprise se déroulent dans un browser, moins de 10% des organisations ont adopté un navigateur sécurisé, d’où l’intégration de la conformité et des contrôles admin à tous les étages de Dia. Le positionnement vise autant les DSI que les équipes métiers : faire du navigateur un plan de contrôle sécurisé, conscient du contexte de travail, plutôt qu’un simple conteneur d’onglets. L’ambition s’inscrit dans le temps long, avec un impact financier non significatif annoncé pour 2026–2027, ce qui cadre avec une montée en charge progressive.