Car chez Dia, tout passe par le chat. Vous pouvez interroger le navigateur, lui demander de résumer un article, de vérifier un fait ou encore de planifier une journée à partir des onglets que vous avez ouverts. Chaque conversation peut faire référence à une ou plusieurs pages actives, que l’IA identifie et relie entre elles pour contextualiser ses réponses. Le navigateur accepte aussi les pièces jointes et s’enrichit au fil de vos échanges grâce à une fonction de mémoire intégrée.

Les Skills, cœur du dispositif, rassemblent des outils intégrés et des raccourcis créés par la communauté pour automatiser les tâches les plus courantes, de la rédaction à l’organisation. Chacun peut aussi concevoir ses propres Skills, adaptés à ses usages ou à ses méthodes de travail, qu’il s’agisse de rédiger plus efficacement, de structurer un projet ou de transformer des notes de cours en fiches de révision ou en quiz. Objectif : ne plus naviguer seul, mais épaulé par un assistant qui anticipe vos usages.

En plus du chat, Dia intègre deux modes dédiés à la génération de texte et de code, avec la possibilité pour l’IA de s’appuyer sur l’historique des sept derniers jours, sous réserve de votre consentement. The Browser Company assure que ces données sont stockées localement et chiffrées, et que toute transmission vers ses serveurs reste temporaire.

Compatible avec macOS 14 ou plus, exclusivement sur Mac à puce Apple Silicon, Dia est disponible en version gratuite incluant le chat, la création de Skills, la mémoire personnalisée et la gestion avancée des onglets. L’abonnement Pro, facturé 20 dollars par mois, ouvre l’accès à un usage illimité du chat, là où la version gratuite peut limiter le nombre d’échanges sans que le seuil précis ait été communiqué par l’éditeur.

Racheté le mois dernier par Atlassian pour 610 millions de dollars, l’éditeur annonce déjà un calendrier de mises à jour hebdomadaires. Les prochaines incluront une mémoire plus performante, des Skills repensés et l’arrivée du Focus Mode hérité d’Arc.