Les tests auront donc été concluants pour Dia, la nouvelle création de The Browser Company qui veut faire de la navigation web une conversation continue avec l’IA.
Lancé en bêta cet été, Dia est désormais accessible à toutes et tous sur Mac. Conçu par The Browser Company, à qui l’on doit feu Arc, ce nouveau navigateur propulsé par l’IA se veut plus qu’un simple outil de recherche. Il agit comme un compagnon de travail capable d’interagir avec vous, d’analyser vos onglets et d’adapter son comportement à vos habitudes. Une approche qui n’est pas sans rappeler Opera Neon, sorti publiquement fin septembre, ou Comet, le projet de Perplexity AI, tous deux représentatifs de cette nouvelle génération de navigateurs pilotés par l’intelligence artificielle. À la différence près que Dia privilégie la conversation à l’action, misant sur un chat central, une mémoire évolutive et des modules d’automatisation baptisés Skills.
Un navigateur qui pense comme vous
Car chez Dia, tout passe par le chat. Vous pouvez interroger le navigateur, lui demander de résumer un article, de vérifier un fait ou encore de planifier une journée à partir des onglets que vous avez ouverts. Chaque conversation peut faire référence à une ou plusieurs pages actives, que l’IA identifie et relie entre elles pour contextualiser ses réponses. Le navigateur accepte aussi les pièces jointes et s’enrichit au fil de vos échanges grâce à une fonction de mémoire intégrée.
Les Skills, cœur du dispositif, rassemblent des outils intégrés et des raccourcis créés par la communauté pour automatiser les tâches les plus courantes, de la rédaction à l’organisation. Chacun peut aussi concevoir ses propres Skills, adaptés à ses usages ou à ses méthodes de travail, qu’il s’agisse de rédiger plus efficacement, de structurer un projet ou de transformer des notes de cours en fiches de révision ou en quiz. Objectif : ne plus naviguer seul, mais épaulé par un assistant qui anticipe vos usages.
En plus du chat, Dia intègre deux modes dédiés à la génération de texte et de code, avec la possibilité pour l’IA de s’appuyer sur l’historique des sept derniers jours, sous réserve de votre consentement. The Browser Company assure que ces données sont stockées localement et chiffrées, et que toute transmission vers ses serveurs reste temporaire.
Compatible avec macOS 14 ou plus, exclusivement sur Mac à puce Apple Silicon, Dia est disponible en version gratuite incluant le chat, la création de Skills, la mémoire personnalisée et la gestion avancée des onglets. L’abonnement Pro, facturé 20 dollars par mois, ouvre l’accès à un usage illimité du chat, là où la version gratuite peut limiter le nombre d’échanges sans que le seuil précis ait été communiqué par l’éditeur.
Racheté le mois dernier par Atlassian pour 610 millions de dollars, l’éditeur annonce déjà un calendrier de mises à jour hebdomadaires. Les prochaines incluront une mémoire plus performante, des Skills repensés et l’arrivée du Focus Mode hérité d’Arc.
Neon, Comet, Dia… la nouvelle génération du web assisté
Si Dia marque un nouveau départ pour The Browser Company, il ne constitue qu’une étape de plus dans la course au web agentique. Ces derniers mois, l’idée d’un web assisté par l’intelligence artificielle n’a cessé d’inspirer les éditeurs, chacun à sa manière.
Chez Opera, le projet Neon explore la voie de l’agent autonome, capable d’exécuter des actions sur le web ou de générer des contenus directement dans le navigateur. Perplexity suit une trajectoire similaire avec Comet, un navigateur connecté à ses services et à l’écosystème Google, conçu pour agir à la place de l’utilisateur, jusqu’à planifier des rendez-vous ou trier des mails. Ces deux initiatives assument une approche plus interventionniste, où l’IA ne se contente plus d’aider mais d’agir.
Dia, lui, prend le contre-pied de cette logique. Plutôt qu’un agent, il se veut compagnon de navigation et d’écriture, centré sur la personnalisation et la fluidité. Là où Neon et Comet misent sur la productivité automatisée, Dia revendique une aide à la réflexion et à la synthèse. Deux visions qui traduisent la même ambition : réinventer le navigateur comme un espace d’interaction avec l’IA, plutôt qu’un simple cadre pour consulter le web.
- IA intégrée très efficace
- Interface claire et fluide
- Navigation multi-profils simple