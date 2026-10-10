Claude Haiku 4.5 devait générer puis réaliser des tâches d’exemple sur des pages web tirées au hasard. L’une d’elles était consacrée à un homicide non élucidé et comportait le formulaire de signalement de la police de Philadelphie, hébergé sur PhillyUnsolvedMurders.com. Anthropic avait interdit au modèle de se connecter, de créer un compte, de saisir des données personnelles ou de faire des achats, sans rien prévoir pour l’envoi de formulaires. Claude a donc rédigé un témoignage de trois phrases et laissé vides les champs nom et contact. « Je me souviens avoir vu une personne correspondant à la description dans le secteur de [la rue citée sur la page] à cette période », a-t-il notamment écrit, alors que la page ne contenait aucune description du suspect. Envoyé le 18 juillet à 23 h 27, le message a été classé en spam et n’a jamais été transmis aux enquêteurs.

Anthropic n’a découvert l’incident que le 28 septembre et a prévenu la police le 7 octobre, d’après le communiqué du département relayé par la chaîne locale 6abc. L’entreprise date pour sa part son signalement du 8 octobre. Ses représentants ont rencontré les policiers ce jour-là. « Le délai de deux mois pour détecter l’incident et le signaler à la ville est inacceptable », a tranché la police de Philadelphie. Pour Venkat Margapuri, professeur adjoint d’informatique à l’université Villanova, interrogé par la chaîne, envoyer des informations sur un site au nom d’un utilisateur est une action à haut risque. « Cela aurait dû être détecté plus tôt », a-t-il ajouté.

L’entreprise estime l’impact réel de ces cas minime. D’après la transcription, Claude voulait seulement produire un exemple pour sa tâche, sans chercher à tromper qui que ce soit. Anthropic pourrait toutefois revoir cette interprétation après une analyse plus poussée. Certaines évaluations publiques ont été abandonnées, d’autres reconstruites pour ne plus toucher de sites en ligne. Les ingénieurs d’Anthropic ont aussi conçu un outil de détection automatique, et lors des essais, tous les cas du rapport ont été bloqués par cet outil. L’entreprise analyse maintenant un volume bien plus large de transcriptions, dont celles de son usage interne de Claude, et prévoit de signaler de nouveaux cas au fil de son examen.